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迪麗熱巴低胸、美背全露　鏤空羽毛裝「裡面沒穿」邪惡視角網暴動

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記者王蓁蓁 / 台北報導

大陸騰訊視頻拾光盛典，眾多女星盛裝亮相，其中迪麗熱巴更是連換2套造型，先以一襲低胸藍絲絨禮服大秀美背，開衩裙襬一路向上，露出一雙筆直長腿，令粉絲驚艷 ; 下一套羽毛鏤空戰袍更是超犯規，惹火的低胸緊身剪裁，零死角好身材瞬間一覽無遺。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴一襲低胸藍絲絨禮服大秀美背。（圖／翻攝微博＠嘉行迪麗熱巴工作室 ）

迪麗熱巴選中Georges Hobeika Haute Couture藍絲絨禮服，登場騰訊視頻拾光盛典紅毯，方形領口的低胸剪裁，將她的好身材大方呈現，蓬袖與絲絨材質增添夢幻的公主氣息，令人驚豔的不只如此，一轉身傲人美背全都露，而綴滿背部的水鑽，則在燈光下閃閃發光，隨著視線向下，高開衩裙襬露出一雙招牌長腿，到處都是心機細節，讓人想忽視都難。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴白色細肩帶羽毛裝鏤空細節超惹火。（圖／翻攝微博＠嘉行迪麗熱巴工作室 ）

緊接著迪麗熱巴換上白色細肩帶羽毛裝，超惹火的鏤空細節，營造出彷彿「裡面沒穿」的邪惡視角，辣翻粉絲們，迪麗熱巴纖瘦的招牌S曲線，也被禮服的緊身剪裁完美勾勒，纖細鎖骨與直角肩瞬間一覽無遺，遍佈裙身的羽毛更是豐富了視覺效果，在迪麗熱巴走動之餘，流瀉出迷人仙氣。

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關鍵字：

迪麗熱巴, 騰訊視頻, 拾光盛典, 紅毯

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