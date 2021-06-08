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Swatch支持性別平等　4款畫布訂製專屬錶挺彩虹力量

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▲▼Swatch,Swarovski 。（圖／公關照）▲▼Swatch,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Swatch為6月同志驕傲月推出彩色心型（左）與格紋圖案客製畫布，訂製錶3,950元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

6月是同志驕傲月，不少品牌都以行動支持LGBTQ+族群，推出彩虹色調商品呼籲大眾尊重多元、維護性別平等。Swatch特別打造3款Pride系列錶款，以及4款客製錶畫布，可訂製獨一無二的繽紛彩虹錶。

▲▼Swatch,Swarovski 。（圖／公關照）▲▼Swatch,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Swatch為6月同志驕傲月設計笑臉（左）與可愛版畫布，訂製錶3,950元。

Swatch推出的4款客製錶畫布，分別為染上彩虹色調的心型、格紋、笑臉與可愛卡通圖案，可選擇喜歡的區塊訂製，再挑機芯顏色與決定錶背是否印字，即可組合出專屬錶款；而已固定樣式的Pride系列3款錶，分別在錶圈或機芯上展現彩虹色。

▲▼Swatch,Swarovski 。（圖／公關照）▲▼Swatch,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Swatch Pride系列彩虹圈腕錶（左）7,900元，秀彩虹機芯腕錶3,150元。

施華洛世奇（Swarovski）也在6月發表Collection I Chroma系列響應同志驕傲月，八角形透明水晶上排成頸鍊、耳環，上面再各自鑲嵌排列成一道彩虹顏色的八角形彩色水晶，立體層疊設計相當霸氣，發出多元包容的個性宣言。

▲▼Swatch,Swarovski 。（圖／公關照）▲▼Swatch,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇彩虹色調的Chroma頸鍊（左）31,900元，Chroma夾式耳環 11,900元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

►NASA太空人制服啟發Swatch　生物陶瓷錶新色出擊

►笑臉首飾戴出正能量　宅在家也要bling bling美一下

關鍵字：

Swatch, Swarovski, 施華洛世奇

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