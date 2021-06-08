楊冪撞衫韓星Jennie輸了！　下身失蹤尬美腿不敵「人間香奈兒」

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACK PINK成員Jennie有「人間香奈兒」封號，日前她拍攝時尚畫報時，穿著香奈兒（CHANEL）春夏系列中的粉色長版針織衫擺拍，以「下身失蹤」的方式增添火辣氣息。不過近期卻被網友發現，大陸女星楊冪悄悄在私服中穿著該套造型，兩人隔海撞衫引發熱議。

▲Jennie身穿香奈兒2021春夏系列中的粉色針織衫擺拍 。（圖／翻攝自IG）

「人間香奈兒」Jennie一向是香奈兒最佳代名詞，今年（2021年）3月時，她才公開一系列美照，身穿香奈兒2021春夏系列中的粉色針織衫擺拍，運用黑色線條遊走輪廓，以修身的長版剪裁完美包覆身型，並加以腰帶點綴修飾比例，營造出「下身失蹤」的性感效果。Jennie獨有的甜辣風格擄獲許多粉絲，她也作勢撩動秀髮，一舉一動電力十足。

而近期大陸女星楊冪則是在私服中演繹同款造型，不同於Jennie的單穿效果，而是加上了短版上衣與短褲相佐，更顯隨興許多，再加上楊冪一雙筆直美腿，雪白肌膚映入眼簾。此次撞衫更是引發眾多網友熱議，不少人直言：「撞了香奈兒那只能說Jennie贏」、「楊冪身材也很好，但Jennie更適合這套」、「Jennie完勝無誤」。

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