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用一台風扇就能「全室換氣」排病毒　只要擺對位置就OK

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▲風扇,電風扇。（圖／unsplash）

▲在家防疫也要適時進行室內換氣，利用風扇就能讓對流效率更高。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情急升，許多民眾在家防疫，官方也宣導在家中的民眾，要多多開窗讓室內換氣，將空氣中的有害物質（也包括空氣中的病毒），藉由導入室外新鮮空氣進行排出，然而在城市居住空間狹小，有時可能只有一扇窗能開啟，甚至沒有窗戶，其實只要有一台電風扇，就能有效幫室內進行換氣，重點是要「擺對位置」。

▲風扇,電風扇。（圖／unsplash）

許多人都覺得室外空汙嚴重，不願意開窗通風，忽略有時室內污染可能比戶外還嚴重，因為戶外空氣會流動，稀釋污濁的空氣，但在室內的空氣無法排除，反而會慢慢累積越來越多髒空氣吸入人體，在空氣品質沒有污染相當嚴重的情況下，都應該通風換氣，稀釋和置換室內的空氣污染物。

現代許多人都住在公寓或大廈內，窗戶的開口有限，甚至還有沒有對外窗的房間，想要有效換氣，可以透過電風扇來進行，最好的擺放方式就是先將門打開，並把電風扇「面對窗戶吹」，即便房間只有一扇小窗戶，也能有效通風。

▲風扇,電風扇。（圖／unsplash）

因為如果電風扇朝著室內吹，會導致髒空氣滯留在室內，最有效率的方法就是製造一個換氣路徑，從房門口引入室外空氣，藉由電風扇吹向窗外加速空氣流動，也能有效帶出室內的髒空氣。而針對完全沒有窗子的空間，則把電風扇朝著房門口吹，帶動房間內的氣流，並開啟隔壁房的窗戶或浴室換氣扇，也可以進行換氣。

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關鍵字：

疫情, 本土, 新冠, 口罩, 防疫, 室內換氣, 居家, 排病毒

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