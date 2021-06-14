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好吃泡菜披薩、焦糖布丁只要微波爐就能做　10分鐘直接大口吃

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編輯／ChiNg

居家防疫期間不能外出用餐，許多喜歡大啖美食的人紛紛開始研究簡單的好吃DIY料理，像是最近網上人氣相當高的「微波爐布朗尼」只需要將OREO餅乾以及牛奶混合送進微波爐就能品嚐到好吃的甜點，既簡單又方便，下面推薦三款「只需要微波爐」便可完成的好吃食譜，如此高cp值的懶人下廚法你絕對不能錯過。

＃焦糖布丁

準備食材

蛋一顆、牛奶120ml、砂糖3湯匙、開水1茶匙

Step1：將一湯匙的砂糖與水混合並微波加熱約一分半至咖啡色，待焦糖硬化後即完成焦糖醬。

Step2：將蛋、兩湯匙砂糖以及牛奶混合並過濾到焦糖醬中。

Step3：微波約2分半。

Step4：出爐後放涼約10分鐘即可食用。

＃泡菜披薩（無澱粉版）

準備食材

蛋一顆、鯛魚200g、鹽適量、杏仁粉10g、洋車前子1.5小匙、蔬菜50g（可參考玉米筍、洋蔥、黑木耳等）、低脂高鈣起司60g

Step1：將鯛魚解凍後放入微波爐之中火至全熟。

Step2：將鯛魚搗成粉末並加入除了蔬菜以外的剩餘食材中。

提醒：洋車前子必須於最後加入，且建議待至降溫後再加入避免無法凝固混合。

Step3：送入微波爐以全火微波8分鐘，餅皮即完成。

Step4：將所有蔬菜鋪上就完成囉。

備註：若想要更香更美味可送入烤箱把餅皮烤乾。

＃什錦筆管義大利麵

準備食材

筆管麵80g、蛋兩顆、鮪魚罐頭半罐、起司一片、金針菇、玉米筍兩根、小黃瓜半根、玉米粒20g

Step1：將筆管麵、玉米筍以及金針菇加入些許鹽巴以及開水，分三次微波，時間分別為一分鐘、一分鐘、50秒，每一次都必須拿出來攪拌。 注意：當微波至第二次時將玉米筍和金針菇撈起。

Step2：加入兩顆蛋微波兩次，分別約為一分鐘以及50秒。

Step3：最後加入起司並微波約40秒待其融化。

Step4：依個人喜好加入些許調味料就完成囉。

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關鍵字：

食譜, DIY, 微波爐料理, 生銅飲食, 甜點, 手作, 減肥

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