不愧是鞋頭！朴敘俊搶曬最新潮鞋　宋仲基「平替款」更好入手

記者王則絲／台北報導

韓國一線男演員朴敘俊不只是在戲劇中帥到併軌，私下的他還是個不折不扣的潮流一哥，總是能在第一時間穿上最瘋搶的鞋款，今日他又在IG上貼出一組穿搭，一身休閒帽T、短褲裝扮下，腳踩甫才發售不久的sacai X Nike Blazer Low鞋款，再次展現鞋頭的實力。搶不到聯名沒關係，男星宋仲基也曾於拍攝片場中穿過經典款Nike Blazer Low，可說是大家更好入手的「平替款」。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



32歲男星朴敘俊主演韓劇部部都爆紅，如今已穩坐一線男主角地位，私下的他毫不拘束，特別喜歡舒適的街頭風格，一件寬版T恤、運動褲，輕而易舉就能帥度破表。

▲sacai X Nike Blazer Low的最新配色。（圖／翻攝自Nike）



今天朴敘俊發出一組草地穿搭照，身穿全套來自新創的韓國潮服品牌NOICE帽T與短褲，當然也不忘將鏡頭Take到腳上的亮點，朴敘俊這回曬的新球鞋為sacai X Nike Blazer Low的最新配色之一，以Nike 經典Blazer鞋型為基底延伸，加入層層疊疊的細節元素，除了朴敘俊示範的綠灰藍配色，同期還有橘黃色的搭配款式，雖然定價不高，為120美金（約台幣3,324元），但是非常搶手，國際平台上炒賣價已破萬元。

▲宋仲基同款Nike Blazer Low 77 vintage。（圖／翻攝自Nike）



聯名款不好買沒關係，想入手明星同款也可以從經典的Nike Blazer Low下手，像是近期因《黑道律師文森佐》而人氣直直攀升的宋仲基，就曾在拍攝片場中曝光私下穿著的鞋款，正是最基本配色的黑勾勾Nike Blazer Low，同樣百搭、帥氣，僅2,500元即可輕鬆Get明星同款。

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