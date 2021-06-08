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BV「2號衣櫥」爆款單品揭曉！　薰衣草紫扭結包、三角包美翻

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▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 全新WARDROBE 02早秋系列公開 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

BOTTEGA VENETA（BV）選擇離開傳統時裝周日程發佈新系列，昨（7日）低調釋出全新WARDROBE 02 （二號衣櫥）系列，由創意總監Daniel Lee 為日常穿著量身打造，以亮眼「BV綠」豐富衣櫃。而萬眾矚目的包款部分，經典編織包與Jodie編織扭結包也以全新樣貌歸來，更添夢幻程度。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

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▲靈感為「性別平衡」，無論男女皆以相同色系、面料與廓形單品達到高度實穿性 。（圖／品牌提供）

Daniel Lee 本次的WARDROBE 02 （二號衣櫥）系列，由Tyrone Lebon 掌鏡的形象照公開，作為Salon系列的鋪墊，靈感為「性別平衡」，無論男女皆以相同色系、面料與廓形單品，達到高度實穿性。像是最搶眼的BV綠，運用亮片、流蘇、羽毛等輕盈細節強調層次感，加上科技織物尼龍面料與水晶墜飾疊加，華麗卻很實穿。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

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▲運用科技織物尼龍面料與水晶墜飾疊加，華麗卻很實穿 。（圖／品牌提供）

品牌也請到許多藝術家演繹最新系列，包括舞蹈家 Roberto Bolle、音樂人 Arca、拼貼藝術家馬克萊基（Mark Leckey）等人，在鏡頭下穿著全皮西裝、超大泰迪熊外套以及水鑽連衣裙，構成了該系列最矚目單品。此外，為迎合疫情而生，毛巾材質完全豐富了居家的舒適感受，這回則注入翻領外套與各式大衣上，在家穿著再適合不過。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲編織包與Jodie編織扭結包全新進化。（圖／品牌提供）

不光是服飾吸睛， Cassette Bag 編織卡帶包跳脫過往簡潔形象，加上了不規則金屬鏈帶細節更為耀眼；另也有各式手拿包，手柄化作BV靈魂元素倒三角，編織細節延續衣著物料，爆款Jodie編織扭結包也有全新材質，以仿佛串珠印花遍佈其中的模樣展開，加上純度更高的薰衣草紫，勢必成為最新熱議話題。

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關鍵字：

BOTTEGA VENETA, BV, WARDROBE 02 , 二號衣櫥

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