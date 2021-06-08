星巴克熱賣生吐司「爆漿巧克力」新口味！　只要60元還能送到家

▲星巴克繼熱賣的燕麥奶生吐司後，再推巧克力新口味，6／9正式上市。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即便防疫在家也要有幸福感！星巴克開賣後狂銷出6500份的燕麥奶生吐司，近期結合專屬提袋重新上架，超有質感讓人在家品味馬上升級，另推出巧克力口味生吐司，內夾有巧克力片，烘烤過咬下就能嚐到香濃的半融口感，在外送平台也可買到，輕鬆就能在家品嚐。

因應全台三級防疫，餐飲禁止內用的措施，星巴克近期也在外送平台推出多款季節甜鹹食，其中一款「巧克力生吐司」絕對要納入重點，強調使用法國巧克力品牌，除了將巧克力拌入麵包主體之外，更在裡面加入了烘烤後，會呈現半融狀態的巧克力片，一咬下去就會出現綿密香氣與口感，把整體風味變的更濃郁，絕對是療癒的早餐、午餐或下午茶啊！單片售價60元，一杯手搖茶飲價就能嚐鮮。

▲星巴克燕麥奶生吐司提袋套組，售價580元。（圖／業者提供）

此外上市已熱銷超過6500顆的「燕麥奶生吐司」，也因為方便外帶近期更受歡迎，最近還推出專屬提袋版本，其提袋不論是作為購物袋或手提包都十分方便，都能放吐司一定很能裝的啊！燕麥奶生吐司售價250元，加上提袋組合價為580元，預計6／9正式於實體門市開賣。

而療癒甜甜圈Mister Donut，即起至6月底止在foodomo外送平台，也推出單筆消費滿250元現折50元的活動；即起至6／15於Foodpanda訂餐，也享有單筆滿300元現折100元優惠；即起至6／15於Uber Eats外送平台，則推出單筆消費滿299元，送45元甜甜圈優惠，超多口味都能直接送到家又享優惠，在家上班若想療癒一下，不妨喝個甜甜下午茶吧！

▲Mister Donut在6月針對不同外送平台，推出優惠方案。（圖／業者提供）

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