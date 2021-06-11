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走到巷口就買得到！超商五款「隱藏版必吃冰品」　PEPERO雪糕先囤貨

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編輯／ChiNg

夏天來了！炎熱的天氣實在讓人痛苦難耐，每天午後都想來一支冰淇淋消暑、解解饞，其實不需要跑遠，你家巷口那家超商就藏有許多隱藏版美味冰品，下面推薦五款超商必吃超人氣甜品，今年夏天絕對不能錯過。

＃辻利茶舖抹茶黑珍珠雪糕

全家推出已久的抹茶黑珍珠雪糕可以說是抹茶控的必吃名單之一，將來自日本的濃郁辻利抹茶搭配台灣獨有的Q彈珍珠，完美結合成一隻香濃卻不甜膩的雪糕，重點是即便冷凍了也不失珍珠的口感非常推薦，這款不管是珍珠控還是抹茶控絕對都會愛上。

＃TWIX巧克力聯名冰棒

巧克力控有福了，全家於近期亦推出這款巨無霸版的TWIX巧克力風味冰棒，繼先前的杯裝冰淇淋之後這次直接把整條TWIX巧克力還原，豪邁的撒上巧克力脆片以及罪惡的焦糖醬，最引人入坑的絕對是裡面裹著牛奶巧克力脆皮的香草冰淇淋內餡，罪惡感與滿足感一次達成。

＃森永經典牛奶糖聖代

為了幫助大家回顧美好童年，7-ELEVEN今年將原本的森永經典牛奶糖聖代再升級！打造出全新更加濃郁、香醇的風味，無論是牛奶糖本身的甜度還是奶油的香氣都大大提升絕對是螞蟻們的首選，另外，除了經典牛奶糖口味以外也同步推出了森永經典巧克力聖代，讓巧克力控們多一個選擇。

＃立頓珍珠奶茶大雪糕

若喜歡珍珠奶茶的話，7-ELEVEN亦有推出這款大家熟悉的味道「立頓奶茶」製作而成的立頓珍奶雪糕，台灣的珍奶可以說是幾乎無人不愛，茶的韻味加上香濃牛奶以及QQ的珍珠到底誰能有辦法抗拒，只需要咬一口立馬讓所有幸福在嘴裡綻放。

＃樂天PEPERO冰棒

除此之外全聯近日也將來自韓國的超夯餅乾PEPERO做成巨型冰棒，不但外觀簡直可以說是100％還原就連口味也完全不亞於原本的美味，難怪一上架就引起網友騷動，想要一嚐香甜香草冰淇淋搭配花生巧克力以及杏仁巧克力的味蕾刺激就趁現在。

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關鍵字：

超商, 冰品, 冰淇淋, 聯名

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