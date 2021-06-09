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冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

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▲▼ 萬寶龍,PP 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列環遊世界80天Classique鋼筆，30,400元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國作家朱爾凡爾納（Jules Verne）著名的歷險小說，相隔超過一世紀依然膾炙人口，啟發精品創作，萬寶龍（Montblanc）最新「大師傑作系列環遊世界80天」書寫工具，即是以他的暢銷小說《環遊世界80天》為主題，筆身主色調靛藍色和波浪紋圖案靈感來自小說中蘇伊士運河至孟買的航海旅程，而書中主要交通工具汽船則出現在筆蓋上，此外，筆夾均飾有黑桃王牌亮漆圖案，並將其他撲克牌花色隱藏筆蓋上的波浪紋圖案中，發想自主角霍格下注的紙牌遊戲。

▲▼ 萬寶龍,PP 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列環遊世界80天Doué Classique鋼筆，43,000元。

▲▼ 萬寶龍,PP 。（圖／公關照）

▲萬寶大師傑作系列環遊世界80天Solitaire Le Grand鋼筆，64,100元。

萬寶龍大師傑作系列環遊世界80天書寫工具共有3種款式，最容易入門的高級樹酯款裝飾波浪與撲克牌花色壓紋；Doué款則以鍍鉑金筆蓋搭配藍色半透明亮漆製筆身；第3款Solitaire金屬款筆蓋與筆身塗覆藍色半透明亮漆，全覆滿波浪紋路，筆蓋頂部的背面刻有數字「18」，代表小說主角霍格以18天時間完成首段旅程，而正面的數字「80」代表他80天完成整趟旅程。

▲▼ 萬寶龍,PP 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Summit Lite 環遊世界80天特別版智能腕錶，29,400元。

除了書寫工具，萬寶龍同系列還有限量版Summit Lite智能腕錶、小牛皮筆記本、墨水、精鋼手鍊與袖扣可配成套，巧妙呼應朱爾凡爾納作品《環遊世界80天》；他的另一本冒險名著《海底兩萬哩》則啟發「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗），旗下經典高級運動錶Nautilus系列，即以小說中的潛水艇命名。

▲▼ 萬寶龍,PP 。（圖／公關照）

▲PP橄欖綠面的NAUTILUS REF.5711/1A腕錶，約1,018,000元。（圖／PP提供）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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