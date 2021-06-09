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星巴克「手壓咖啡機」竟能壓出人魚印子！「貓頭鷹音響」韓妞搶翻天

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▲韓國星巴克夏季第二彈。（圖／翻攝自IG）

▲韓國星巴克推出夏季第二彈。（圖／翻攝自韓國星巴克）

編輯／JJ

韓國星巴克於6月8日推出夏季商品第二彈，帶來樹木系列的翠綠色調，和由夢幻暗紫色系組成的夜空系列，除了各式各樣的杯款之外，本季星巴克還推出了「隨身手壓濃縮咖啡機」，以及外型恰似貓頭鷹的「木質音響」，超高質感的兩樣小物，一上架就造成韓妞們瘋搶一波。

韓國星巴克這回推出「隨身手壓濃縮咖啡機」，對於每天離不開咖啡的朋友們來說絕對是一大福音，不需要佔空間的大台咖啡機，在家也能自己輕鬆製作濃縮咖啡享用，迷你的體積還能隨身攜帶，帶去露營也超方便。

▲韓國星巴克夏季第二彈。（圖／翻攝自IG）

▲韓國星巴克推出玫瑰粉色「隨身手壓濃縮咖啡機」。（圖／翻攝自官網）

韓國星巴克新款「隨身手壓濃縮咖啡機」以純色玫瑰粉色打造，外型相當有質感，尤其吸引少女們注意，零件中填壓的模具別具巧思，可以將咖啡粉壓出星巴克招牌的人魚的LOGO，讓人在製作過程感到更療癒，而使用方法非常簡單，大家可以參考這個影片。

另外，本季韓國星巴克的夏季第二彈系列，還推出了一款「木質音響」，不過它並不是電子設備，而是利用空心音箱產生擴音效果，也可以同時當作手機架使用，兩個圓圓的揚升孔，讓外型看起來就像是小貓頭鷹一樣，上方還坐著一個彈著吉他的星巴克熊熊，造型可愛度爆棚，木質紋理又極富高級感，難怪一推出就形成話題。

▲韓國星巴克夏季第二彈。（圖／翻攝自IG）

▲外型恰似貓頭鷹的木質小音響，放在居家空間非常有質感。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：

星巴克, 韓國星巴克, 夏季, 手壓咖啡機, 手壓濃縮咖啡機, 木質音響

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