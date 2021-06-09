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給懶得上妝的你！3款「超強素顏神器」，肌膚透明感翻倍跳

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▲▼給懶得上粉底的你！3款「超強素顏神器」 。（圖／品牌提供）

▲不上粉底也能營造自然美肌感。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家也想要有好臉色，總是素著一張臉，面對突如其來的視訊會議總是少了點精神，夏季想要輕薄舒適，又有一點點美肌效果，推薦3款素顏神器，尤其推薦給在家不想上粉底的女生使用。

▲▼給懶得上粉底的你！3款「超強素顏神器」 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精漾活低敏櫻花光潤霜，40g，1,080元。

這款帶著櫻花粉的光潤霜，是一款兼具保養和彩妝的複合品，有著潤色與粧前乳效果，能調理出強韌的保濕屏障，實現毛孔不顯著、無油光、膚色均勻的膚質，達到細緻的透明感。特別的是，晚上也能持續使用且不需要卸妝，無添加酒精、香料等，敏感肌尤其適用。


▲▼給懶得上粉底的你！3款「超強素顏神器」 。（圖／品牌提供）

▲丰靡美姬‧幻粧 冰感亮澤CC噴霧，60g，650元。

氣溫高漲，想要一款使用起來清爽不黏膩的底妝，非這款噴霧莫屬。接觸肌膚後能擁有降5°C的冰涼觸感，一瓶五效包括美容液、防曬、飾底乳、粉底、蜜粉，能提亮膚色及肌膚光澤感，有效包覆皮脂，阻隔汗水，更不容易沾附在口罩上。

▲▼給懶得上粉底的你！3款「超強素顏神器」 。（圖／品牌提供）

▲RMK 沁涼隔離凝膠，30ml，1,350元。

比起粉感，更想提升肌膚透明感，RMK這款沁涼凝膠能辦到！一抹保濕補水，同時擁有清爽觸感。添加薄荷醇成分，能降膚溫舒緩肌膚，提升持妝度，不因汗水與油脂而易於脫妝，凝膠蘊含微量的銀色珠光能自然提亮膚色，幫助提升後續底妝的完美度。

plus

▲▼素顏霜推薦。（圖／品牌提供）

東森自然美 物理性水光瑩潤防曬素顏乳，30ml，2,580元。

採用物理性防曬，質地清爽透氣不阻塞，不易致痘，其中添加超級抗氧成分薑黃，搭配蓮葉、綠茶、當歸等修護成分，舒緩滋潤不刺激，配合提亮因子讓肌膚更顯亮澤透白。

►孫芸芸曬海邊辣照大露身材　想念黝黑膚色回不去

關鍵字：

素顏, 保養, 多效合一, 氣色

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