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一次疊戴5個Gucci戒指超時髦！　不到3萬元入手、誘上攻華麗款

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▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Gucci推出中性珠寶系列Gucci Link to Love。（圖／Gucci提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

Gucci大舉進軍高級珠寶與鐘錶界，新品連發，推出與服裝跨越性別概念相呼應的Gucci Link to Love系列珠寶，由18K金、白金與玫瑰金打造獨特的八角形外觀，各銘刻上品牌Logo、飾釘或寶石，強調無論是戒指或手環均可像積木一般組合，層層疊戴出個人專屬風格。

▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）

▲疊戴多個Gucci Link to Love戒指與手環非常出色。

▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Gucci Link to Love系列18K金戒指（左起）28,600元，飾釘18K白金戒指 47,300元，綠碧璽黃K金戒指81,300元。

最入門的Gucci Link to Love系列作品為銘刻Gucci Logo的3mm窄版戒，約28,600元可入手，另有寬度6mm的戒指，可一路上攻至華麗版本，包括飾釘款、鑲嵌長方形切割鑽石的白K款、點綴紅或綠碧璽的細條紋戒指等，一口氣戴上4或5個戒指都行，手環也以此概念而生，戴上多個非常時髦；同系列另有秀氣設計，包括項鍊、耳環與手鍊上的細長墜飾刻有品牌名稱。

▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Gucci Link to Love系列18K玫瑰金吊墜手鍊（左）32,700元，18K玫瑰金吊墜耳環40,700元。
 

Chaumet蜂巢圖案的Bee My Love系列，也是疊戴珠寶的熱門款式，手環備有不同貴金屬材質或鑲嵌鑽石方式，單戴顯得細緻秀氣，多個疊搭流露活潑氣息；同系列戒指亦有多種選擇，單圈蜂巢造型鑽戒可再疊上單鑽戒，更加璀璨耀眼，吸引追求新穎設計的準新娘目光。

▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Bee My Love系列戒指與單鑽戒可相互組合疊搭。（圖／Chaumet提供，以下同）

▲▼ Gucci,Chaumet 。（圖／公關照）

▲疊戴Chaumet不同材質或鑲嵌鑽石的Bee My Love系列手環很時髦。

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關鍵字：

Gucci, Chaumet

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