iOS 15新功能搶先看！不是果粉也能FaceTime　還能同步一起聽音樂

編輯／ChiNg 圖／翻攝自Apple

遍佈全球的果粉們肯定都已經期待到把碗敲破了，每日每夜盼著今年秋季即將發布的iPhone 13，由官方預測影片中除了讓人充滿了對於四顆鏡頭的想像以及指紋辨識可能即將回歸以外，同樣令人期待是軟體內部的更新，「iOS 15」亦準備於秋季發表會上同步曝光且加入了全新的七大功能，以下為大家揭曉。

＃獨樂樂不如眾樂樂：FaceTime「SharePlay」＆iMessage「Share With You」

最讓果粉們愛不釋手的理由之一絕對包含Facetime這項免費通話與視訊的功能，只要在網路正常連接的情況下就可以恣意與其他蘋果使用者免費語音聯絡，這次iOS 15帶來的全新革新則是「SharePlay」功能，讓大家可以把螢幕畫面分享至Apple TV上或是與大家一起聆聽Apple music，其中最讓人吃驚的就是「非iPhone用戶」也能透過網頁來使用FaceTime，不僅支援多項第三方App更為用戶們帶來前所未有的便利。

而另外一個亦深受大家喜愛的功能非內建訊息功能iMessage莫屬，同樣在有網路連接的情況下可與蘋果使用者免費傳送訊息，而這次iOS 15則是更近一步加入了「Share With You」功能，讓大家能隨時隨地與朋友們分享照片、影音等媒體內容並加以分類，除此之外還可以把相片加入相簿或是Apple Music的播放清單中，使大家在搜尋訊息時能更輕鬆快速。

＃獨一無二的動態相簿：Photos Memories

相信很多人無聊時都會去翻翻手機的相簿，蘋果本身就有相簿歷史回顧的功能，而這次更新不但要幫大家把過去的照片與影片整理好，更把這些寶貴的回憶影片與Apple Music做結合讓大家可以個性化選擇喜愛的歌曲，再也不侷限於純背景音樂。

＃提高工作效率：備忘錄「自訂標籤提及」＆Focus專注力工具

內建的備忘錄可以說是實用度超高的設計且功能甚多，不但能編輯標題、子標題等內文還能插入表格來製作屬於自己的待辦清單，而這次則是新增了「自訂標籤」功能幫助大家能簡單的分類筆記，最厲害的是還能與朋友共享備忘錄成為「共享筆記」且@tag（提及）對方，簡直是太貼心。

而許多人喜歡於工作或是睡眠時開啟勿擾模式，這次新增的Focus功能便是大家的救星！把勿擾模式更細分為工作、運動、睡覺等多情境模式，並智慧的在該模式底下只會優先顯示相關的內容通知給你，其餘較不重要、會干擾你的通知將暫時被拒之門外，除此之外也讓大家可以個性化的調整通知優先順序，最貼心的是還能選擇當朋友發iMessage給你時的應對內容。

＃一支手機就能去旅行：Apple Wallet「鑰匙」

喜歡行動支付的人肯定都有綁定Apple Pay這項超方便付款功能，出門購物只需要一支手機便能收納你所有的信用卡與金融卡，甚至是出國時的機票資訊都在裡面，這次iOS 15的更新將再添加「鑰匙」的功能讓大家之後還能用手機Check-in飯店，另外也將支援門票或是虛擬證件的存取。

除了上述眾多的功能升級之外，還有更多貼心的新功能等著大家去探索，像是地圖將支援AR式的導航或是結合AI技術所推出的Live Text將能輕鬆捕捉照片中的文字資訊進而轉換成地址或是電話號碼直接切換至相關介面，讓大家無論是要打電話或是搜尋地標都將更方便。

目前iOS 15系統只支援iPhone 6S以上的機型，讓我們一起期待今年秋季他的亮相吧。

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