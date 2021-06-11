7星級飯店枕頭超好睡！下殺一顆只要225元　舒適支撐、能水洗太方便

文／C編

睡眠不足對身體有許多影響，包括思考能力下降、警覺力與判斷力削弱、免疫功能失調等等，因此，充足的睡眠、均衡飲食和運動是健康生活的三大要素；想要睡得好，好的枕頭絕對是重點，「Her森森」推出「7星級飯店3D立體舒眠護頸水洗枕4入」，原價3680元、特價899元，相當於每個僅225元。

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▲7星級飯店3D立體舒眠護頸水洗枕4入，原價3680元、特價899元。點我購買。



想要擁有充足的睡眠，至少每天要睡滿8小時，它佔有你生命的1／3時間，因此，好的床鋪跟適合的枕頭非常重要；這次推出的7星級飯店3D立體舒眠護頸水洗枕，具有蓬柔Q彈的中空透氣纖維填充，孔徑加大，纖維更加細柔，有支撐力卻又柔軟舒適。

▲良好的睡眠跟枕頭有很大的關係。（圖／pexels）



因為採用的是中空透氣纖維，所以不會覺得頭悶，有透氣循環的效果，加上貼心的格囊車縫工藝，在枕頭表面做出約128個獨立小氣囊，躺下的瞬間就像是有128個小枕頭充氣鼓起，完美支撐貼和頸部，有效緩解疲勞，帶來最舒適的感受。

▲不想失眠就換顆好的枕頭吧。（圖／pexels）



不只是幫助擁有良好的睡眠，清潔也很方便，30次水洗測試，久洗也如新的一樣，不用特殊的清潔方式，另外，重工刺繡霜色絲線多彩靚麗，看起來相當可愛繽紛，雙邊網格設計，使枕芯更加立體美觀。

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「Her森森」推出全新「7星級飯店3D立體舒眠護頸水洗枕4入」，原價3680元、特價899元，相當於一顆只要225元，快幫家裡家人順便一起換一個好枕頭，讓居家睡眠空間更有質感。