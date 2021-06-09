營養師教「吃飽也能減肥」4大秘訣！甜點改「這時間」吃很有用

▲營養師表示做好飲食份量控制，減肥時也能吃飽。（圖／翻攝IG@yubi_190）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝pixabay、pexels

為了維持身材，許多人常常在減肥，而讓大多數人感到最痛苦的，或許不是運動，而是每次減肥時都覺得吃不飽？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出，撇除過度節食不談，減肥容易感覺吃不飽有3大因素，更提出4招飲食調整秘訣，改掉NG事項、做好份量控制，減肥時也能吃飽飽。

NG 1：空腹吃甜食



空腹吃甜食容易影響血糖波動，血糖上升太快，就容易使得胰島素分泌過多，產生「反應性低血糖」，造成飢餓感循環。

NG 2：蛋白質攝取不足



這幾年很流行低醣飲食，但很多人在執行的時候，都沒有真正做到低醣，蕭瑋霖指出，原因通常都是因為蛋白質攝取不足。蛋白質不足，醣類比例就不夠低，熱量就不夠，容易讓基礎代謝率下降，造成復胖。

NG 3：膳食纖維不足



新鮮蔬果是最容易被忽略的食物，但其實對於減肥或體重控制，蔬果都是不可或缺的關鍵。除了富含維生素，其中的膳食纖維，還可以增加飽足感，促進腸胃蠕動。

除了改掉以上3個NG原因，蕭瑋霖建議，飲食上可作以下4個調整，就能減肥、吃飽兩不誤。

1.增加蔬果攝取

蔬果可放在餐前吃，幫助增加飽足感。

2.每口咬20秒

進食速度太快容易吃下過量食物，建議每口咬20秒再吃，幫助放慢吃飯速度，避免吃下過多食物。

3.甜點改餐後吃

想吃甜點的時候，蕭瑋霖建議可改成飯後吃，這樣能降低血糖波動，避免飢餓感循環。

4.蛋白質攝取

蛋白質一定要吃夠，可增加飽足感及整體熱量。

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