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端午節用「12個硬幣」招財氣！必吃五種黃色食物解毒增加正氣能量

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文／湯鎮偉老師

農曆五月初五端午節，又稱端陽節，是華人三大節氣之一，此時正是季節轉濕熱之際，磁場雖混雜但正向能量為一年之中最旺，為絕佳的開運時機，善用極陽能量補運，就能旺盛好運磁場！

▲端陽除穢招財祕法。（圖／Pixaby）

袪穢除瘴

「端午節，天氣熱，五毒醒，不安寧。」端午這天陽氣鼎盛，卻也五毒並出，故必在此日祛穢除瘴，祈求平安樂利！在端午當日中午前清掃整理居家環境，再點燃百年檀香粉末，沿著各室牆壁薰繞一圈，最後走至大門口，將灰燼加水往外傾倒至垃圾桶或水溝，以祛除家中穢氣；然後準備一座鹽燈（或可用粗鹽裝在瓶罐中代替），放在客廳進門45度角處，鹽燈驅邪除瘴，同時照亮明財位，活絡家中財氣磁場。

▲艾草。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲端午節時，家家戶戶門口都要掛上艾草菖蒲，闔家平安（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

淨化身心

「插榕卡勇龍，插艾卡勇健。」榕樹與艾草都是傳統習俗中護佑安康的聖物，在臺灣非常普遍，端午節時，家家戶戶門口都要掛上艾草菖蒲，闔家平安。將艾草或是配好的洗浴包放入臉盆，分別加入熱水、冷水各半，可以灑幾片玫瑰花瓣與蘭花瓣，去病驅瘟，同時也能增加異性緣與提升職場運勢。全家大小都用盆中水將臉、手洗淨，掃除穢氣衰運，洗完再將水往家門外傾倒，方能洗塵開好運。

▲錢幣、玉米。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲用12個硬幣放進午時水自製招財錢母。

開運招財

端午節當天最好能吃五種黃色的食物，如蛋黃、黃豆、玉米、花生或鹼粽等，除可解毒制煞，更能增加正氣能量。而端午節更別錯過珍貴的「午時水」！午時水又稱陽水，即在端午中午十一點到下午一點之間取水，泡茶飲用，除厄袪病氣；並準備12個銅板（12個一塊錢幣、12個五塊錢幣、12個十塊錢幣均可，象徵12個生肖，12個月及12時辰），放進午時水，日正當中時照射陽光12分鐘，裝進紅包袋內隨身攜帶，讓正財錢母為你帶來滾滾財氣！

▲錢幣、玉米。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲吃五種黃色的食物，如蛋黃、黃豆、玉米、花生或鹼粽等可解毒制煞。

關鍵字：

端午, 招財

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