農曆出生月份看個性！一月控制慾強、七月聰明又有幽默感

文／湯鎮偉老師

農曆一月出生——勇敢進取



自信果斷、勇敢進取，正義感十足，常熱心公益、樂於助人；但也常因心直口快、急公好義，而得罪他人。此月出生的人，多深具領導風範，樂於與人分享，但相對的控制欲強，且做事急進莽撞，所以容易誤事。

農曆二月出生——靈巧溫順



溫和文靜、謙謙有禮，與生俱來的高雅氣質與謹慎心思，總希望凡事做到盡善盡美，面面俱到。此月出生的人，人緣挺不錯的，同時又能自我保護，與世無爭；但欠缺膽識與冒險精神，且對人事物的心思過於細膩，容易想得太多，變得善變無常或躊躇不前。

▲農曆二月出生擁有與生俱來的高雅氣質與謹慎心思。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）



農曆三月出生——王者之風



決定了就勇往直前的天生王者，聰穎有才華，聰明點子多，反應敏捷，能舉一反三，喜歡表現，也喜歡指揮人，不拘小節，還有些自命不凡；若能低調一些，不要自作主張，才能避免引起反感。

農曆四月出生——深謀遠慮



外表淡定，內心熱情，雖然在新朋友面前保護色較重，不過一旦熟識了，便會處處關懷對方；頭腦冷靜、觀察細膩，性格爽直，適應力強，做事有計畫、有目標，能夠循序漸進的達到成功。但猜疑心重，防衛性強，需加強人脈經營。



農曆五月出生——積極活力



個性自由奔放，為人豪爽魄力，做事認真積極，富獨立自主性，但不喜歡受到拘束，喜惡分明，性急任我，好勝心又很強，具有不服輸的特質，經不起鼓動，會為人打抱不平強出頭，很容易受人利用。

農曆六月出生——柔和穩重



脾氣溫順，待人謙和，知情達禮，且具有細膩的思考力，大部分的時候具有濃濃的人情味，但是內心有稜有角，很主觀固執，會得理不饒人，不容易打開心門，又容易優柔寡斷，欠缺進取精神。

農曆七月出生——機智靈巧

聰穎伶俐，活潑敏捷，熱愛生活，精力充沛，富幽默感，在團體中擁有高人氣；有強烈的進取心，腦筋相當靈活，學東西很快。但容易衝動躁進，帶點驕傲自負，不受管束，很容易吃悶虧。

農曆八月出生——思想敏銳



堅毅果斷，沉穩冷靜，循規蹈矩，能注意到別人看不見的細節，絕不馬虎行事；但有時較認真嚴肅，會有悲觀的想法，缺乏安全感，天生愛嘮叨，嚴以律己，也嚴以律人，保守而不易妥協。此外，虛榮心強，喜歡享受。

農曆九月出生——忠誠守信

秉性純良，忠誠守信，心地厚道，責任感強，踏實穩重，刻苦耐勞，遇事頭腦清晰冷靜，能沉著應對；但略敏感多疑，經常發牢騷，喜怒形於色，個性帶點固執倔強，較缺乏融通性。

農曆十月出生——開朗坦率



天真爛漫，人見人愛，平易近人，待人接物都很熱情，且必定親力而為。交友廣闊，當遇難題時，往往能得貴人相助。腦筋轉得很快，容易有天馬行空的想法，雖富創意，但有時也會有聰明反被聰明誤的困擾。

農曆十一月生——聰敏樂觀



單純柔和、坦誠樂觀，具有敏銳的直覺力與觀察力，喜於尋根究柢，也能洞悉先機，未雨綢繆；善於保護自己，常有標新立異的行徑，但有時計算太多，顯得有些反覆多變，或者容易被人感覺執著計較。

農曆十二月生——勤勉踏實



率直務實，穩重認真，富責任感，頗重誠信，能吃苦耐勞，實踐力強；但也有固執的時候，牛脾氣一發不可收拾，處事較主觀堅持，不易妥協，且喜歡發牢騷，有時給人感覺固執硬頸，經常會吃力不討好。

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