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無線吸塵器現省3000元！機身500公克好輕巧　超美外型女孩一定愛

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文／C編

無線吸塵器選擇很多，既然是無線，輕巧非常重要，不笨重、好操作、外型美，都是購買時需要考慮的。「Her森森」推出「Ikiiki伊崎極輕量無線吸塵器」僅有500公克，對女生來說，使用毫不費力，想清哪就清哪，甚至能帶到車上，把累積的灰塵都趕走。

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▲吸塵器。（圖／Her）

▲Ikiiki伊崎 極輕量無線吸塵器，原價5980元、特價2980元，點我購買。

這款極輕量無線吸塵器真的非常輕巧，機身才500g重，單手拿也超省力，雖然體積很小，但配備無刷馬達12000pa強勁吸塵的效果，吸力完全不減，輕鬆除塵。

▲無線吸塵器,吸塵器,吸塵,Her和她,。（圖／品牌提供） 

▲吸塵器是必備的小家電。（圖／pexels）

伊崎極輕量無線吸塵器採用兩種模式可以切換，包括標準模式，能使用約25分鐘，強力模式則為12分鐘，可以透過不同的配件，清理地板或是書櫃、鍵盤、沙發等角落位置，一機抵多機，非常方便好用。

另外，還配備指示燈，電量、除塵一目了然，充電時藍燈閃爍、滿電藍燈恆亮，濾網需替換時，會發出紅燈恆亮，只要看燈號，就可以知道需要清理除塵空間或是充電需要，小朋友也可以輕鬆操作，相當簡單好辨認。

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▲吸塵器。（圖／Her）

▲Ikiiki伊崎 極輕量無線吸塵器，原價5980元、特價2980元，點我購買。

「Her森森」推出「Ikiiki伊崎 極輕量無線吸塵器」，原價5980元、特價2980元，不只是拿來清理家裡，也能帶到車上吸塵，讓泥沙髒污通通消失，一機多用最實惠。

關鍵字：

無線吸塵器, 吸塵器, 吸塵, Her, Her和她

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