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王嘉爾帥氣西裝跨海撞衫敗在選色　珉豪榮登「穿粉色最帥的男人」

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記者王則絲／台北報導

歌手王嘉爾（Jackson Wang）最近頗具話題度，剛升格為FENDI品牌男裝代言人，奠定了時尚圈中的地位，日前出席活動時以一身深藍色西裝亮相，搭配他最愛的招牌毛帽，不巧卻與男星珉豪跨海撞衫了，原來珉豪先前在BOSS活動上便是穿著粉紅色的同款服裝，更挑戰穿著者的表現力，也更加搶眼吸睛，不過珉豪駕馭起來游刃有餘，電翻粉絲：「珉豪是穿粉色最帥的男人。」

▲王嘉爾、珉豪跨海撞衫。（圖／翻攝自IG、微博）

▲王嘉爾日前穿著BOSS與Russell Athletic的最新聯名系列服裝現身上海某公司活動。（圖／翻攝自微博）

王嘉爾日前現身上海某公司活動，穿著BOSS與Russell Athletic的最新聯名系列服裝，這套看來無疑是西裝的造型，其實並不簡單，因為它是以西裝剪裁打造而成的運動服裝，如運動服般機能、舒適卻能出現於各式場合，王嘉爾便是穿著此系列的深藍色彈性棉質外套與褲裝，搭配他最愛的毛帽，營造出他專屬的個人風格。

▲王嘉爾、珉豪跨海撞衫。（圖／翻攝自IG、微博）

▲王嘉爾、珉豪跨海撞衫。（圖／翻攝自IG、微博）

▲珉豪穿著與王嘉爾同款不同色的服裝。（圖／翻攝自IG）

而珉豪則是在早先的BOSS活動上就穿上了新聯名系列的同套服裝，甚至直接現場打起球來，以強調服裝的彈性舒適度。只不過他選擇的是柔嫩的玫瑰粉色，比起王嘉爾的深藍色更有記憶點，雖然是明亮、偏陰柔的色調，但是珉豪駕馭起來游刃有餘，粉絲們也認為粉色更好看，紛紛大讚：「珉豪是穿粉色最帥的男人」、「珉豪穿粉色太好看了」、「穿粉色的男人最性感」、「拜託多穿粉色！」

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關鍵字：

王嘉爾, GOT7, 珉豪, BOSS, HUGO BOSS, Russell Athletic

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