居家上班「做事變拖拉」反而有益健康　教授掛保證

▲面對不想做的事項，很多人常拖到最後一刻才進行。（圖／pakutaso，以下同）

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近期許多人防疫所以在家上班，反而啟動了「拖拉因子」，沒有主管在旁邊催促或讓人振奮精神的辦公桌，對於工作要交的報告、文書資料等，反而變得懶懶散散，整理桌子、買甜點狂嗑、LINE跟朋友聊完天後，才願意打開文字檔想標題，雖然這項舉動看似怠惰、缺乏紀律，但心理學家卻表示，這樣的舉動其實對你有益。

《紐約時報》日前刊載的一篇文章指出，面對不想做的事情拖拖拉拉，其實是你的心裡在管理情緒的一種方式，避免陷入更負面的情況中，這是很邏輯也是合理的做法。

▲心理學家表示，這樣的拖拖拉拉其實是在舒緩負面情緒的方式。

位於加拿大的卡爾頓大學（Carleton University）教授Tim Pychyl解釋這樣的狀況，不是時間管理有問題，而是跟情緒的調節機制有關。

若仔細分析一下，你總是拖到最後一刻才去面對的事，通常原因不是因為你「懶惰」或「倦怠」，而是這件事情讓你「不開心」、「不想面對」，會讓你心情變差是主要的因素，這樣的調節機制來自舒緩情緒的需求。

▲不要總是責怪自己的性格，試圖找出心情不好的原因。

所以，當你試圖讓情緒比較舒緩、而採取拖拖拉拉的行為時，不要再對自己生氣，覺得個性缺乏紀律、懶惰怠惰而責罵自己，只會增加負面情緒，無法解決根本問題。

若不想總是在最後一刻完成重要的事，或是拖累整體同事的進度的話，建議找出讓自己不快的原因，用正面的態度排遣負面情緒，或是決定完成這件事後，給自己一個獎勵，用鼓勵來強化面對這件事的動力，之後才會越來越有效率。

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