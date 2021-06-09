沒見面就掰了！「無法遠距戀愛」星座Top 3 　雙子被點名易變心

▲完全無法忍受遠距離的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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本土疫情不見趨緩，大家宅在家成為防疫守則，不過若是戀愛中的情侶，少了面對面培養感情，勢必產生影響，以下就從星座角度來分析，完全無法忍受遠距離的星座Top 3 ，見不到面感情就產生變化！

Top 3 雙子座

雙子座尤其是愛好新鮮感的動物，依靠彼此見面來拉近距離，所以若是長期無法見面，雙子當初的新鮮感就消逝無蹤，而且會產生「沒有他也可以」的心態來安慰自己，還可能出現移情別戀的想法。這時就要看雙子的另一半是如何面對遠距離，如果是細心體貼依舊，可能還有轉機，若是偏偏在這時出現爭吵，那麼真的無解了。

Top 2 獅子座

獅子座強烈的自尊心無法忍受感情裂痕，所以面對遠距離時，一旦有摩擦沒辦法立刻解決便成為致命傷，再加上原本疑神疑鬼的個性，不安全感作祟，很容易在這個時間點造成彼此的壓力，其實心態放輕鬆就沒事了，偏偏獅子座的高傲毀了一切。

Top 1 雙魚座

雙魚座屬於愛情最大的星座，沒有什麼能夠阻擋見面的決心，唯獨疫情當前只能認輸，所以面對無法見面的時候，雙魚又開始胡思亂想的老毛病，揣測對方的感情是否出現了變化，這都是源於自身的不自信，所以缺乏對感情的信心，難以戰勝遠距離。

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