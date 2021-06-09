3分鐘搞定「花苞丸子頭」　沒洗髮就靠這招輕鬆隱藏

文／Cheryl

夏天到了，長頭髮的女孩絕對都是把頭髮盤起來，因為天氣實在太熱了，這次日本就有人教學如何綁出自然好看的盤髮，只要兩根橡皮筋跟一隻小黑夾就可以輕鬆搞定，非常簡單又實用的造型，一定要立刻學起來。

1.先把長髮綁出一個類似馬尾的造型，最後留下一點點的髮絲不要穿過橡皮筋。

2.接著把遺留在外面的馬尾，分成兩股辮，左右旋轉，編出一條辮子之後用橡皮筋綁緊。

3.接著把兩股辮按照剛剛遺留的小包頭，沿著包頭纏繞上去，製造出包頭外面一圈髮絲的效果，並且使用小黑夾固定。

4.最後將所有的辮子、包頭髮絲抽出，製造出自然凌亂的質感，髮型看起來會更加的有質感。

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