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準確度高達95%！日本「畫星星測驗」，從下筆位置看潛在愛情觀

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▲▼畫星星測驗。（圖／翻攝自日本節目《月曜から夜ふかし）

▲「畫星星下筆位置」竟能測出潛在性格戀愛觀。（圖／翻攝自日本節目《月曜から夜ふかし》，以下同）

編輯 / Lily

星星人人都會畫，但每個人畫星星的手法不盡相同，近來日本有個畫星星測驗被瘋狂轉發，原來透過你下筆的位置就可窺知你的戀愛觀和潛在性格，做過的人都說準，趕快來試試吧！

▲▼畫星星測驗。（圖／翻攝自日本節目《月曜から夜ふかし）

人家都說一些細微動作能看出隱藏性格，就連畫畫也不例外，日綜《月曜から夜ふかし》紹了一個「畫星星心理測驗」，引起網友們關注，現在準備好紙和一支筆，在紙上憑直覺畫出一個星星，記得自己是從哪個位置下筆，接著就往下滑看對應答案吧！

位置 1：

從最上面開始下筆的人，真實的你具有不錯行動力，心中總是很多想法打轉，完全停不下來，愛情中你也喜歡居於領導者地位，遇到喜歡的人會勇敢去追，但若是遇到對方主動追求，反而會讓你整個冷掉。

位置 2：

從右邊開始下筆的你，較沒有個性，很容易被別人牽著鼻子走，內心很渴望被愛，愛情也較為將就，只要對方窮追不捨，你也有可能勉強湊合和對方在一起。

位置 3：

從右下方下筆的你，渴望自由自在，不喜歡被拘束，喜歡浪漫情節，就連戀愛也很渴望「轉角遇到愛」，相信有一天幸福會降臨在自己身上。

位置 4：

從左下方下筆的你，對於美感十分執著，屬於藝術家個性，很多事都有自己的想法，不容易被他人影響。戀愛方面較不拿手，遇到對象也不太會主動，屬於等到錯過才知道真愛已來臨的類型。

位置 5：

從左邊開始下筆的你，非常清楚自己想要目標，也會很有行動力的去達成，許多成功人士都是這個類型。戀愛方面比較偏實際，除了憑感覺，對方的外表、收入也是考慮重點。

►答案爆準！韓網「Pizza口味心理測驗」測你的命定閨蜜

►韓妞瘋傳超準心理測驗 「洗澡從哪開始洗」洩漏真實愛情觀

關鍵字：

心理測驗, 潛在性格, 愛情

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