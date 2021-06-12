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端午節陽氣最盛！「六大禁忌」千萬不要做

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編輯／ChiNg

不知不覺年已過半，端午節將至又到了各家粽子味飄香的時刻，在二十四節氣的「芒種」之中最重要的節日就是端午節亦是預告夏天就要來臨，不僅要好好的驅兇避邪，也要謹記以下「六大端午節的禁忌」。

＃禁止性行為

以傳統習俗來說，端午節是充滿晦氣的日子整天都是污穢且不乾淨的進而影響人體的磁場，在身體如此虛弱之時若進行如此親密的行為恐怕會造成身體的不良影響，為了避免因小失大還是先忍忍吧。

▲▼端午節六大禁忌。（圖／翻攝自unsplash）

▲六大端午節的禁忌。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

＃禁止重要活動

作為一個需要驅邪避凶的日子想當然絕對不是什麼吉祥之日，因此諸如一些婚商喜宴或是各大行業開工的大事都應避免，非必要絕對不要選在這一天。

▲▼端午節六大禁忌。（圖／翻攝自unsplash）

＃避免進出陰氣較重的場所

很多人都不知道端午節當天的中午為極陽之日也就是陽氣最盛的時候，因此一些好兄弟或是孤魂野鬼們都會前往陰氣較重的地方聚集，像是：醫院、殯儀館、火葬場甚至是河邊及海邊，若真的不得已也請先攜帶艾草再前往。

▲▼端午節六大禁忌。（圖／翻攝自unsplash）

＃別把香包弄丟

小時候大人都會在端午節這天買香包給我們，不僅是保平安也是驅蟲避邪之用，而民間習俗也相信若遺失了配戴的香包恐為未來一年惹來不幸，所以大家一定要把香包收好。

▲▼端午節六大禁忌。（圖／翻攝自unsplash）

＃禁送成串的粽子

這點應該是最容易被大家忽略的，很多人總認為禮多人不怪、每逢節日都要送禮，但是端午節請注意了若要送人粽子切記不要送成串的粽子請拆開單顆送，而由來則是源自「吊肉粽」的象徵極為不祥，所以要小心不要好心辦壞事了。

▲▼端午節六大禁忌。（圖／翻攝自unsplash）

＃禁止戲水

除了不要前往陰氣較重的場所之外，大家也該注意不要戲水，雖然暑假逼近天氣非常炎熱，但傳統習俗上端午節便是水鬼抓交替還陽的大好時機，因此我們更加避免戲水尤其是常常出事的海域。

▲▼端午節六大禁忌。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

端午節, 禁忌, 習俗, 粽子

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