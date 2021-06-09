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沛納海勸敗時尚型男　綠色夯錶伴環遊世界

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▲▼ 沛納海,IWC 。（圖／公關照）

▲Beautiful Destinations的創辦人Jeremy Jauncey成為沛納海最新形象大使。（圖／沛納海提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

名錶尋找品牌大使未必是明星，在網路世界擁有廣大粉絲、注重生活品味的創業家正是沛納海（Panerai）心中的絕佳人選，宣布品牌在社交媒體上有超過3,000萬名追隨者的Beautiful Destinations創辦人Jeremy Jauncey，成為最新大使，近來最流行的綠色錶Luminor Marina eSteelTM腕錶44毫米款，已成為他日常的重要配件了。

▲▼ 沛納海,IWC 。（圖／公關照）

▲Jeremy Jauncey佩戴沛納海Luminor Marina eSteelTM腕錶44毫米款，268,000元。
 

Jeremy Jauncey是旅遊界的聞人，他創立的旅遊業務策略及創意機構Beautiful Destinations平台，倡導以旅行帶來正能量，他也傳達負責任的旅行必須同時關注永續性與環保議題，他同時也是世界自然基金會的大使。而他旅行時的時髦行頭，更成為焦點，近日伴他出遊的錶款正是流行的綠色錶Luminor Marina eSteelTM腕錶44毫米款，面盤為漸變綠色設計，配夜光阿拉伯數字和小時標示，與休閒穿搭絕配。

▲▼ 沛納海,IWC 。（圖／公關照）

▲頂尖F1賽車手漢米爾頓演繹IWC年度主打的大飛行員腕錶43。（圖／IWC提供，以下同）
 

IWC（萬國錶）則請自2013年起擔任品牌大使的國際汽車聯盟一級方程式™世界車手冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton），演繹今年主打的飛行錶系列，他一連換上多個造型搭配大型飛行員腕錶43、大型飛行員TOP GUN海軍空戰部隊腕錶「莫哈韋沙漠」特別版、大型飛行員萬年曆腕錶與大型飛行員計時腕錶41，讓粉絲一睹他在賽車場外的時尚風貌。

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關鍵字：

沛納海, Panerai, IWC, 萬國錶

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