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PRADA耳機掛鍊這樣用秒變「防疫神物」　搭配尼龍漁夫帽外出全面防護

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記者王則絲／綜合報導

台灣現下的疫情狀態膠著，不容許民眾有一絲鬆懈，有必要外出時，都必須做好萬全的防護才行，然而，做好防疫動作與保持時髦並不衝突，許多精品品牌都有推出防疫相關的外出單品，像是PRADA的多功能AirPods鍊就可以同時當作口罩鍊使用，尼龍材質的漁夫帽戴出門能防止頭髮沾染病菌，也很方便清潔消毒。

▲精品防疫小物。（圖／翻攝自官網）

▲PRADA 「AirPods耳機掛鍊」其實是多功能防疫小物。（圖／品牌提供）

PRADA推出的AirPods耳機掛鍊，本身就具有多功能使用方法，可以當作層次項鍊或是手鍊佩戴，而現在大家外出都必須時刻戴著口罩，這時它也可以扣在口罩繫帶上當作口罩鍊使用，讓容易粗心的朋友們能防止在外搞丟口罩，同時耳機也能繼續戴著，多了個小配件硬是比別人時髦一節，即使沒人看見自己也開心。

▲精品防疫小物。（圖／翻攝自官網）

▲精品防疫小物。（圖／翻攝自官網）

▲大陸男星蔡徐坤最常以PRADA漁夫帽搭配口罩造型現身機場。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

而原本就紅透半邊天的PRADA尼龍漁夫帽，在這非常時期也是很實用的防疫小物，為防止病菌沾染在頭髮上，許多人外出都會戴著帽子，回家再進行消毒，比起一些棉質、毛料的材質，平滑的尼龍面料更易清潔，也能消毒得更乾淨。

除了尼龍之外，有些品牌也會選擇將PVC材質融入單品設計，同樣能讓清潔更方便，像是Off-White、LOUIS VUITTON先前推出的「防疫面罩」就引起一波話題，可以更有效防止飛沫噴濺，BURBERRY的透明帽簷也是同樣道理。
 

▲精品防疫小物。（圖／翻攝自官網）

▲精品防疫小物。（圖／翻攝自官網）

▲精品防疫小物。（圖／翻攝自官網）

▲多家精品也有推出好清潔的PVC材質帽款。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

防疫神物, 防疫小物, 防疫, PRADA, 耳機掛鍊, 口罩鍊, 尼龍漁夫帽

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