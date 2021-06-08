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很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！水瓶其實是因為懶得吵

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▲▼佛系3星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

有些人一遇到不高興的事、生起氣來就很火爆，吵架、鬧脾氣樣樣來，但也有些人性格很「佛系」，好像對各種人事物都看得很開，很少發脾氣，像是以下3大星座，各有各的「佛系」原因，像是水瓶是懶得吵架，雙魚則是直接冷處理。

▲▼佛系3星座。（圖／翻攝IG）

水瓶座

雖然說水瓶座常讓人覺得捉摸不透他們在想什麼，但基本上很少看到水瓶對人發脾氣，一方面是他們很理性，不容易受周圍環境或人的影響，只專注在自己要做的事情上；另一方面是，步入社會的水瓶座，個性越來越沈穩，容忍力越來越好。他們很少發脾氣也是因為懶得跟人嘔氣或爭辯，因為對水瓶來說，如果有時間還不如用在學習或做自己的事上，所以常給人他們很超然、很淡然的佛系印象。

▲▼佛系3星座。（圖／翻攝IG）

雙魚座

雙魚座本身性格就很溫柔平和，加上很有同情心，又很會體諒別人，包容力很大，在大家眼中，就是很佛系、好像都不會生氣的代表。雖然雙魚脾氣很好，但也不是完全沒有脾氣，只是他們善於忍耐，沒有表現出來而已，他們生氣時不會跟人惡臉相向，而是冷處理，直接從生活中、內心都把對方隔離得遠遠的，各憑本事過生活，他們不會跟你鬧脾氣，但你以後也別想拜託他們什麼事或靠近他們。

▲▼佛系3星座。（圖／翻攝IG）

巨蟹座

12星座中最有家庭觀念的巨蟹座，除了重視家庭的溫暖與安定，他們也很重視生活的和諧，喜歡平和的氣氛，也會盡量維持生活中的各種和諧。對巨蟹來說，如何經營自己的生活、過好自己的小日子更重要，遇到不高興、生氣的事，他們不會只顧著鬧脾氣，而是選擇儘快找到解決辦法，將問題了結，才能回歸安穩生活，也因此讓會讓人覺得他們好像沒脾氣、性格很佛系。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 佛系, 脾氣, 鬧脾氣, 巨蟹, 雙魚, 水瓶

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