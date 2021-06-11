RICHARD MILLE麥拉倫最速跑車上手　RM 40-01陀飛輪錶飆工藝

▲RICHARD MILLE RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶，限量106只。

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE與英國豪華超級跑車製造商McLaren Automotive（麥拉倫汽車）攜手合作邁入第五年，推出限量106只的RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶，呼應McLaren有史以來最快的道路車、限量106輛的McLaren Speedtail頂級超跑，錶款線條以Speedtail跑車為藍本，呈現完美的水滴形狀，而自製CRMT4自動上鍊陀飛輪機芯上首度融入自主研發的動力儲存顯示、超大日期顯示和功能選擇器等複雜功能，宛如將一台縮小版的最速跑車戴上手。

▲RICHARD MILLE RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶，與McLaren Speedtail頂級超跑相呼應。（圖／品牌提供，以下同）



未來感十足的Speedtail是McLaren至今所生產速度最快的跑車，造型以符合空氣動力學效率的水滴形為基礎，成為RICHARD MILLE RM 40-01 McLaren Speedtail自動上鍊陀飛輪腕錶的設計起點，歷經18個月研發，品牌終於完美呈現水滴形狀錶殼，整體由69個獨立部件組成，最具難度是位於12點位置的錶殼比6點位置更寬，且鈦合金錶圈和底蓋之間的距離從側面來看也同樣收窄，並以Carbon TPT®碳纖維材質的中層錶殼及長度不同的鈦合金錶柱隔開，不同區域分別採用鏡面拋光、平紋和緞面打磨處理工藝。

▲RICHARD MILLE RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶的線條以Speedtail跑車為藍本，呈現完美的水滴形狀。

▲McLaren Speedtail頂級超跑是品牌史上最快的道路車。



RICHARD MILLE RM 40-01 McLaren Speedtail自動上鍊陀飛輪腕錶的外型，也讓人迅速聯想到超跑風采，包括錶圈上的凹槽呼應引擎蓋的開孔、操作按鈕則如同前輪後方的出風口；不僅造型講究，藍寶石水晶錶蓋也經過18個月特別設計，開發出三重曲型錶蓋，才能符合上寬下窄的造型與錶圈的厚度；此外，錶帶也採用不對稱設計，其中橡膠錶帶採用Biwi SA公司的Vulculor®技術，可對彩色橡膠進行二次成型，讓機芯6時位置的McLaren代表性橙色條紋能延伸到手腕上，猶如安裝在Speedtail後擋風玻璃上的垂直剎車燈。







▲RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶的錶圈上凹槽呼應引擎蓋的開孔，錶背顯露CRMT4機芯。



為展現如跑車般高性能引擎，RICHARD MILLE為RM 40-01 McLaren Speedtail自動上鍊陀飛輪腕錶創作複雜的CRMT4機芯，首次在自製陀飛輪錶上納入自主研發的動力儲存顯示，以及超大日期顯示和功能選擇器等複雜功能，橋板、橋板螺絲、底板和擺陀軸心等關鍵部件，均採用五級鈦合金打造，部分齒輪還裝飾有與Speedtail引擎蓋上相同的McLaren標誌，而陀飛輪橋上拱形部件，立刻讓人聯想到跑車曲線，由內而外都完美詮釋McLaren最速超跑，體現雙品牌對工藝與裝飾藝術的堅持。

▲RM 40-01的CRMT4機芯納入首款自主研發的動力儲存顯示，以及超大日期顯示和功能選擇器等複雜功能。

