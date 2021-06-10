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頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要

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▲▼改善掉髮6種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲飲食均衡才能攝取足夠營養素，對於維持髮量也很重要。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人作息不規律、生活壓力大，越來越多人有落髮問題，每次洗頭、梳頭掉髮一大把，感覺頭髮越來越稀疏，除了遺傳、壓力因素，其實不少人的掉髮跟飲食不均、營養素缺乏也有很大關係。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了與毛髮生長有關的6大類食物，建議有掉髮困擾的人可多吃，所需營養素，幫助改善掉髮，還能讓頭髮更健康亮麗。


蕭瑋霖表示，毛髮生長與基因、年齡、健康狀況以及生活作息、飲食習慣皆有關。而其中飲食的部分，若平時有保持均衡飲食原則，就不需要太擔心會缺乏與毛髮生長相關的營養素，但由於現代人生活習慣改變，許多人都有飲食不均衡的狀況，所以建議可檢視一下自己飲食內容，若有缺乏可慢慢調整。

蕭瑋霖指出，毛髮生長與許多營養素有關，目前常提到的包含生物素、維生素C、維生素A、Omega-3脂肪酸以及葉酸，建議可多吃以下6大類食物，幫助補充所需營養素。

▲▼改善掉髮6種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃雞蛋

雞蛋含有生物素，與頭髮角蛋白生成有關，但要注意的是，雞蛋要避免生食，因為生蛋白裡的抗生物素會阻礙生物素吸收，反而會造成掉髮。

＃菠菜

像是菠菜、綠花椰菜、芥蘭菜等深綠色蔬菜富含與毛髮生長有關的葉酸，可多吃深綠色蔬菜補充葉酸。

▲▼改善掉髮6種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃核桃、魚類

核桃及魚肉含有Omega-3脂肪酸，與減少落髮有關。

＃南瓜籽、海鮮

人體內鋅濃度下降會造成落髮，像是魚蝦、牡蠣、蛤蜊等海鮮和南瓜籽都富含鋅，可多吃幫助補充鋅。

＃水果

水果含有豐富維生素，多吃水果補充維生素C，幫助髮內膠原蛋白形成。

▲▼改善掉髮6種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃南瓜、紅蘿蔔

可多吃南瓜、紅蘿蔔等富含維生素A的食物，維生素A也與毛髮生長有關。

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