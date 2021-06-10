難怪瘦不了！基礎代謝率變低的5大原因　熬夜、不吃早餐都NG

▲想維持身材、減肥成功，維持基礎代謝很重要。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@kkmmmkk）

編輯／Amanda

很多女生都會開玩笑說自己連喝水都會胖，就算吃很少，也很容易發胖；還有些人，明明很認真減肥，做了飲食控制也認真運動，但卻總是瘦不太下來，其實很有可能是因為基礎代謝變低所導致的結果。而造成基礎代謝下降的原因有以下這5種，快來看看你中了幾個？

▲過度節食是造成基礎代謝降低的最大原因。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



1.過度節食



有研究顯示，過度節食的人，基礎代謝平均最高會下降500～800大卡，過度節食是造成基礎代謝降低的最根本原因，不健康地節食使得攝取能量不足，會讓身體處於「饑餓」狀態，進而使得身體開啟防禦機制，自動降低能量消耗，並盡可能儲存脂肪，避免能量流失，使得基礎代謝率下降，稍微多吃一點東西就容易發胖。

2.飲食不規律



長期用餐時間不規律會讓身體代謝紊亂、內分泌容易失調，進而使得代謝下降，尤其是經常忽略早餐不吃的人，更是明顯，因為早上是人體一天當中代謝效率最高的時候，不吃早餐平均會使代謝下降降低300～400千卡。

▲睡眠品質和作息時間也會間接影響基礎代謝率。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



3.睡眠作息不正常



睡眠時人體會分泌生長激素荷爾蒙，尤其是晚上10點～凌晨2點，這時候睡得好不好，不僅會影響脂肪分解，也會間接影響基礎代謝。常熬夜、睡眠不足，都會導致生長激素分泌減少，進而促使脂肪囤積、食慾上升，也會使新陳代謝效率降低。

4.體溫較低



溫度越低，代謝就越慢，這也是為什麼很多手腳常冰涼的女生，明明吃得也不多，卻容易發胖的原因。

▲蛋白質是人體必備三大營養素之一，與肌肉、指甲、頭髮修復都有關。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



5.蛋白質攝取不足



人體肌肉組織的營養成分以蛋白質為主，蛋白質攝取不足，不僅會使受傷後復原速度變慢，也會造成肌肉耗損、流失，進而使得基礎代謝率下降。

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