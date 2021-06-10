男裝太討喜！LV²標誌變愛心＋鴨子老花包曝光　DIOR「純色配件」想全收

記者王蓁蓁 / 台北報導

男裝越來越有看頭，Louis Vuitton（路易威登） 繼與NBA的聯乘系列迎來第二季後，男裝藝術總監Virgil Abloh聯手日本潮流始主Nigo打造的「LV²」，也在萬眾矚目下推出全新2022早春系列，鴨子、老虎都是要角，甚至把標誌變成愛心，DIOR則祭出單色控絕對要收的World Tour膠囊系列，從包款、球鞋、還有配飾全都是單一色調，有火焰紅、湛洋藍、亮麗黃、松花綠以及經典百搭的黑，讓你選擇障礙不發作，穿搭統一色調就可以出門。

▲LV²全新2022早春男裝系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

除了延續上一季再度以變奏版Monogarm、Damier印花圖樣貫穿，LV²在2022早春，大膽注入鮮豔的搶眼配色呼應季節，日式輪廓的剪裁也成為此次的焦點之一，其中一款Q到不行的鴨子輪廓老花包，更是在曝光後讓系列迎來話題高潮。

▲Nigo結合熱愛的「英式次文化」服裝輪廓及出生地日本元素打造系列。

LV² 2022早春男裝系列透過Nigo熱愛的「英式次文化」服裝輪廓，包括繽紛拼接色塊的西裝、重新解構的Monogarm丹寧系列，呼應來自西方1950及1960年代剪裁設計，同時Nigo也系列中致敬日本文化，將出生地的日式風格和服、寬腰帶，以及綁帶等元素，融入服裝與包款細節中。

▲LV經典符號Monogarm、Damier印花貫穿LV² 2022早春系列。

照樣以LV經典符號Monogarm、Damier印花貫穿系列的LV² 2022早春系列，不只直接運用過往製作包款的Monogarm帆布打造成外套，俐落的Damier棋盤格紋也被轉換成「郵票」的俏皮模樣，並以帶點復古韻味的紅白配色、以及絨毛材質呈現。

▲Nigo招牌的鴨子、老虎等招牌塗鴉也以童趣模樣，為系列注入活潑樣貌。

從服裝到包款，都可以看見帶有Nigo潮流品牌 Human Made字體感的「Louis Vuitton」，以全新的紅色愛心Logo標誌作為點綴，Nigo招牌的鴨子、老虎等招牌塗鴉也以童趣模樣，為系列注入活潑樣貌，其中最令人驚豔的不外乎是鴨子老花包，是LV在2021秋冬男裝系列的飛機包後，再度推出的立體老花包，可愛爆棚的包型，絕對會是下一季搶手爆款包！

▲DIOR WORLD TOUR 雷射雕紋小牛皮 B27 休閒鞋，NT$44,000。

精品品牌除了每季不斷推陳出新，不定時的膠囊系列更是經常帶來意外驚喜，DIOR World Tour膠囊系列，便為炎炎夏日注入亮眼色彩，包括火焰紅、湛洋藍、亮麗黃、松花綠，以及黑色，系列中話題度最高的B27球鞋，不只是品牌男裝創意總監Kim Jones擅長的高端與運動風格混搭，運用品牌精湛的雷射雕紋「立體化」工藝打造的DIOR經典Oblique老花，令人相當著迷。

▲韓國男團EXO成員世勳，搶先穿搭湛洋藍色的包與鞋。

DIOR也將立體化的DIOR Oblique老花一躍而上系列夯包，韓國男團EXO成員世勳也搶先在IG上曬出World Tour膠囊系列的小方包，另外還有馬鞍包、卡夾以及皮帶與皮帶釦環，一次One Tone穿上身保證瞬間成為全場焦點！

▲DIOR WORLD TOUR 雷射雕紋小牛皮斜背包，NT$52,000。

▲DIOR WORLD TOUR雷射雕紋小牛皮馬鞍腰包，NT$76,000。

▲DIOR WORLD TOUR 亮麗黃琺瑯金屬腰帶扣，NT$11,000。



▲DIOR WORLD TOUR 雷射雕紋小牛皮腰帶，NT$17,000。

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