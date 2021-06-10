fb ig video ETtoday search mobile

男裝太討喜！LV²標誌變愛心＋鴨子老花包曝光　DIOR「純色配件」想全收

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

男裝越來越有看頭，Louis Vuitton（路易威登） 繼與NBA的聯乘系列迎來第二季後，男裝藝術總監Virgil Abloh聯手日本潮流始主Nigo打造的「LV²」，也在萬眾矚目下推出全新2022早春系列，鴨子、老虎都是要角，甚至把標誌變成愛心，DIOR則祭出單色控絕對要收的World Tour膠囊系列，從包款、球鞋、還有配飾全都是單一色調，有火焰紅、湛洋藍、亮麗黃、松花綠以及經典百搭的黑，讓你選擇障礙不發作，穿搭統一色調就可以出門。

▲LV² 。（圖／品牌提供）

▲LV²全新2022早春男裝系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

除了延續上一季再度以變奏版Monogarm、Damier印花圖樣貫穿，LV²在2022早春，大膽注入鮮豔的搶眼配色呼應季節，日式輪廓的剪裁也成為此次的焦點之一，其中一款Q到不行的鴨子輪廓老花包，更是在曝光後讓系列迎來話題高潮。

▲LV² 。（圖／品牌提供）

▲LV² 。（圖／品牌提供）

▲LV² 。（圖／品牌提供）

▲Nigo結合熱愛的「英式次文化」服裝輪廓及出生地日本元素打造系列。

LV² 2022早春男裝系列透過Nigo熱愛的「英式次文化」服裝輪廓，包括繽紛拼接色塊的西裝、重新解構的Monogarm丹寧系列，呼應來自西方1950及1960年代剪裁設計，同時Nigo也系列中致敬日本文化，將出生地的日式風格和服、寬腰帶，以及綁帶等元素，融入服裝與包款細節中。

▲LV² 。（圖／品牌提供）

▲LV² 。（圖／品牌提供）

▲LV經典符號Monogarm、Damier印花貫穿LV² 2022早春系列。

照樣以LV經典符號Monogarm、Damier印花貫穿系列的LV² 2022早春系列，不只直接運用過往製作包款的Monogarm帆布打造成外套，俐落的Damier棋盤格紋也被轉換成「郵票」的俏皮模樣，並以帶點復古韻味的紅白配色、以及絨毛材質呈現。

▲LV² 。（圖／品牌提供）

▲LV² 。（圖／品牌提供）

▲Nigo招牌的鴨子、老虎等招牌塗鴉也以童趣模樣，為系列注入活潑樣貌。

從服裝到包款，都可以看見帶有Nigo潮流品牌 Human Made字體感的「Louis Vuitton」，以全新的紅色愛心Logo標誌作為點綴，Nigo招牌的鴨子、老虎等招牌塗鴉也以童趣模樣，為系列注入活潑樣貌，其中最令人驚豔的不外乎是鴨子老花包，是LV在2021秋冬男裝系列的飛機包後，再度推出的立體老花包，可愛爆棚的包型，絕對會是下一季搶手爆款包！

▲Dior World Tour 膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲Dior World Tour 膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲DIOR WORLD TOUR 雷射雕紋小牛皮 B27 休閒鞋，NT$44,000。

精品品牌除了每季不斷推陳出新，不定時的膠囊系列更是經常帶來意外驚喜，DIOR World Tour膠囊系列，便為炎炎夏日注入亮眼色彩，包括火焰紅、湛洋藍、亮麗黃、松花綠，以及黑色，系列中話題度最高的B27球鞋，不只是品牌男裝創意總監Kim Jones擅長的高端與運動風格混搭，運用品牌精湛的雷射雕紋「立體化」工藝打造的DIOR經典Oblique老花，令人相當著迷。

▲LV、DIOR男裝。（圖／品牌提供、翻攝世勳IG）

▲LV、DIOR男裝。（圖／品牌提供、翻攝世勳IG）

▲韓國男團EXO成員世勳，搶先穿搭湛洋藍色的包與鞋。

DIOR也將立體化的DIOR Oblique老花一躍而上系列夯包，韓國男團EXO成員世勳也搶先在IG上曬出World Tour膠囊系列的小方包，另外還有馬鞍包、卡夾以及皮帶與皮帶釦環，一次One Tone穿上身保證瞬間成為全場焦點！

▲Dior World Tour 膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲DIOR WORLD TOUR 雷射雕紋小牛皮斜背包，NT$52,000。

▲Dior World Tour 膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲DIOR WORLD TOUR雷射雕紋小牛皮馬鞍腰包，NT$76,000。

▲Dior World Tour 膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲DIOR WORLD TOUR 亮麗黃琺瑯金屬腰帶扣，NT$11,000。
 

▲Dior World Tour 膠囊系列 。（圖／品牌提供）

▲DIOR WORLD TOUR 雷射雕紋小牛皮腰帶，NT$17,000。

 ►動物紋太好看！Jisoo搶背DIOR莓果豹紋包　Chloe「芸芸爆款」變乳牛

►男包超好看！EXO世勳搶背DIOR小方包　LV 超狂「籃球包」絕對下顆爆款
 

關鍵字：

LV, LOUISVUITTON, LV², VirgilAbloh, Nigo, DIOR, World Tour, 世勳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要

頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要

準確度高達95%！日本「畫星星測驗」，從下筆位置看潛在愛情觀

準確度高達95%！日本「畫星星測驗」，從下筆位置看潛在愛情觀

小S坦言愛不動許老三　獨寵老大，連婆婆在旁邊都看不下去

小S坦言愛不動許老三　獨寵老大，連婆婆在旁邊都看不下去

爆紅「菠蘿麵包口罩」真的能吃！　有效防飛沫、戴上香氣撲鼻 楊冪撞衫韓星Jennie輸了！　下身失蹤尬美腿不敵「人間香奈兒」 不是好女友，結婚後卻是顧家好老婆！「3星座女」娶到就像中樂透 6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了 用一台風扇就能「全室換氣」排病毒　只要擺對位置就OK 好市多「線上購物」超划算鞋款、精品包推薦　加碼網推必買5種冷凍食品 日本「母乳香水」超驚奇！聞起來像是嬰兒身上的奶香

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面