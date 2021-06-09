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「如果婚內是地獄，離婚就是自救」 盤點台人離婚10大原因

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▲▼盤點台人離婚10大原因。（圖／翻攝自FB）

▲離婚率攀升，以下10大原因看仔細。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

編輯 / Amber

最近大S離婚炒得沸沸揚揚，已婚的人都知道，維持婚姻其實並不容易，會動了離婚念頭肯定是忍無可忍，根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》提供的數據（分析時間範圍為2020年02月25日至2021年02月23日），調查出台人絕對要離婚的10大原因，一起來看看！

第10名：個性不合

很多人離婚原因都是「因了解而分開」，身邊不少閃婚閃離的例子，一些沒經過了解就急著想投入婚姻，等真的了解才發現彼此個性不合也不願將就而分開。

第9名：金錢觀念差異

結婚就是共同建立一個家庭，必須要有一個大方向去經營，若是兩人金錢觀差異迥異，久了一定會出問題。

▲▼盤點台人離婚10大原因。（圖／翻攝自FB）

第8名：性生活不協調

不少婚中出軌的原因都歸咎性生活不協調，雖說這並不是感情的全部，但的確是兩人關係的潤滑劑。

第7名：遠距離問題

不少夫妻都因工作相隔兩地，成了假日夫妻，平時習慣一個人，久了也會覺得沒有對方也並無不可，長時間缺乏溝通，心也跟著越來越遠了。

第6名：育兒觀念差異

除了金錢觀外，育兒觀也是夫妻間的相處魔王，彼此來自不同家庭，一些觀念本來就不相同，必須磨合找到中間點，才不會讓孩子不知所以。

第5名：婆媳關係

婆媳關係自古以來問題多，日常生活習慣、教養等等問題都容易讓彼此產生心結，這時老公從中的協調就變得很重要。

▲▼盤點台人離婚10大原因。（圖／翻攝自FB）

第4名：賭博、欠債

賭博欠債這種不良嗜好，一但碰了就是看不見底的大坑，不僅會拖垮家中經濟，絕對是導致夫妻失和的原因。

第3名：生子壓力

現代人普遍晚婚，不少家庭仍有傳統觀念，生育問題也成了壓力，長期背負長輩期待，夫妻若又沒共識，一個人生活或許更開心。

第2名：家庭暴力

家暴不僅是拳打腳踢，言語暴力也算在內，若是有一方總是酒後失控，清醒又哭著求原諒，歹戲拖棚一次又一次，任誰都會受不了。

▲▼盤點台人離婚10大原因。（圖／翻攝自FB）

第1名：外遇

許多夫妻最後的離婚底線就是外遇，外遇原因百百款，除了空虛、找慰藉、生理需求、好奇都有可能，夫妻間若是冒出第三者，就像鏡子摔碎了，很難回得去。

關鍵字：

離婚, 大S, 離婚原因

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