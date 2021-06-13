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待在家也要保持體態！10款「健身小物」輕便好收納　百元價必下單

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防疫時期，不能上健身房，居家運動也不能偷懶，小編精選了10款健身小物，方便又價格實惠，讓你在家也輕鬆保有好身材，又維持身體健康，趕緊手刀去訂購吧！

熱門「運動器材」推薦 1：QMAT-MIT加厚系列瑜珈磚

喜愛練瑜珈的朋友這款必入手，採用環保材質製作，每一塊瑜珈磚都是用心雕磨而成，重點是配色超美、花色款式每顆都與眾不同，還是台灣在地品牌製造，瑜珈控可以安心選購！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 2：XOFFIT瑜伽健身阻力帶彈力帶

專為女性運動設計的阻力帶，運動時搭配使用，可以讓臀肌有酸炸感，在家運動真的必備，輕便攜帶好收納，外型也很時髦，還有四種不同的色選！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 3：FOSFIT日常伸展。美力瑜珈環

居家使用這個瑜珈環，可以有效拉筋舒展、按摩肩頸及腳底穴道促進血液循環，還可以輔助瑜伽姿勢，符合人體曲線設計，輕巧也好攜帶，還有五個顏色可以選擇，都是馬卡龍色系的，一環就能練出好體態！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 4：FOSFIT 軟壺鈴5KG

居家運動想加點重量，「壺鈴」就是最佳輔助品！無論是搭配深蹲，或是訓練上肢、核心都相當實用，且不佔空間。5公斤屬於基礎重訓使用，另外也有販售2公斤及8公斤的壺鈴，大家可以依喜好來找尋最合適的重量！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 5：PCARE 足底按摩滾筒

專為足底按摩設計，以滾動的方式按摩，也可以按壓腳踝、大腿等部位，實用又兼具美觀，有三種顏色可以挑選，除了自用也是送禮的好選擇！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 6：日本Erugam八字拉力繩

基礎款的拉力繩，約5公斤，可以訓練多個部位，包括上臂肌群、背肌、胸肌、臀部肌群及大腿肌群，讓每個部位變緊實，每天花30分鐘訓練，練出完美曲線，必須下單練起來！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 7：MaxxMMA 舒適跳繩/健身訓練跳繩

跳繩是熱門居家運動之一，可以鍛鍊心肺功能、快速燃脂，達到流汗的效果，這款跳繩約3公尺長，採用泡棉握把，舒適止滑，CP值相當高！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 8：歐力斯平面65cm抗力球

這款抗力球有加厚防爆，輔助身體變化伸展姿勢，健身和瑜珈都適用，孩子也可以一起運動，多種姿勢可以健身，建議使用時遠離尖銳物品，購買還會贈送打氣筒唷！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 9：QMAT瑜珈墊

這款瑜珈墊可折疊也可以直接水洗，不只好收納，還有多種顏色可以挑選，選一個喜愛的顏色，做運動時心情也會跟著好起來！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

熱門「運動器材」推薦 10：日本Erugam健腹輪

想快速練出美人魚線，可以考慮這款「健腹輪」。它使用泡棉手把，滾動穩定性高，多種訓練方式，讓你腰腹很有感，組裝方式也很簡單，家中常備這款，腹直肌、腹斜肌、核心肌群通通都能練得到！

▲居家健身小物。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自PINKOI、FACEBOOK@FunSport 趣運動

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

運動, 器材, 健身, 瑜伽

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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