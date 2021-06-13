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韓系「冷暖色眼影盤」零失敗率！新手也能畫出高級妝感

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最近韓國美妝品牌新出的眼影盤，不僅將眼影的飽和度降低，很多都還直接幫妳分成了「冷暖色」兩種調性，讓你能根據自己膚色或是喜好的妝感來挑選眼影盤，直接把眼妝的失敗率降為零、更不怕失手！以下就為大家推薦幾款韓系「冷暖色眼影盤」，一起來看看吧～

2021韓系「冷暖色眼影盤」推薦01：Peripera-All Take Mood Technique Palette眼影盤

Peripera新出的12色眼影盤看起來超厲害的～色號＃01是暖色調裸棕眼影盤、色號＃02是冷色調粉紫眼影盤，霧面上手容易、可畫出日常妝、亮片也不失亮度，而且還可以當腮紅＆修容盤使用，CP值超高！

2021韓系「冷暖色眼影盤」推薦02：wakemake-Soft Blurring 眼影盤

12格都無廢色的眼影盤，兩種「冷暖色眼影盤」幾乎都是霧面粉質、只有一格帶有微微的珠光，很適合眼妝小白或是眼睛拋的人來畫，推薦色號＃02的玫瑰粉棕色，畫起來特別有仙氣～

2021韓系「冷暖色眼影盤」推薦03：Bbia 終結者八色眼影盤

兩盤的顏色都很淡雅清新，分別是暖色的杏桃色調、冷色的薰衣草色調，冷色眼盤的打底色還是偏灰的色調，很適合亞洲人來畫，兩盤皆可畫出優雅又甜美的眼妝，不喜歡太重的發色，就別錯過這兩盤了。

2021韓系「冷暖色眼影盤」推薦04：B.by Banila-EYE CRUSH MULTI眼影盤

新色號＃03是超美的玫瑰冷色系，集合霧面、微光以及珠光質地，尤其它的亮片畫起來十分閃爍，喜歡像idol一樣閃亮妝效的人必收～這盤也讓韓國網友說，沒有一個顏色可以拋棄，每色都好美！

色號＃01也很推薦，畫起來是溫柔的棕色日常妝～

▲冷暖色眼影。（圖／美人圈）

2021韓系「冷暖色眼影盤」推薦05：CLIO璀璨星沙十色眼影盤＃09

十色眼影盤系列的新色，全霧面質地，一盤結合粉調與棕調色系，飽和度低冷色調畫起來有一種出眾的仙氣感，眼影上還有花卉雕刻，上妝心情也特別好，小仙女們一定要擁有啊～

▲冷暖色眼影。（圖／美人圈）

▲冷暖色眼影。（圖／美人圈）

冷暖色眼影怎麼決定？少女時代御用彩妝師親自上場教學

少女時代御用彩妝師-徐玉，在個人YouTube頻道示範了「冷暖色調」兩種妝感！偏黃色調或喜歡甜美感的女生，建議挑選暖色調眼盤；膚色白皙或喜歡看起來略帶高傲的冷都女氣質，選擇冷色調眼盤更有神祕感。

▲冷暖色眼影。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自YouTube 옥뷰티 OK Beauty

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓國, 眼影盤, 眼影, 冷暖色

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