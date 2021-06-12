光療美甲脫落怎麼辦？快來學居家DIY卸甲、維持亮度的小撇步

防疫三級警戒還沒解除，一整天只能待在家，前陣子做好的光療美甲卻開始漸漸脫落了？以下公開3招「居家維持美甲妙招」以及「DIY卸甲方式」，有了這些小撇步，美甲控也能安然度過WFH時期！

居家維持美甲Tips01：銼刀修磨，避免剝落

無法預約美甲師時，最怕的就是光療凝膠已經開始從指尖微微剝落，這時小編建議大家一定要在家常備「指甲銼刀」，在指尖兩側慢慢來回修磨，再將脫落部分稍微修剪，就可以維持原本美甲的完美形狀了～

居家維持美甲Tips02：指緣油保濕滋潤

指緣油可不是只有做完光療之後要擦，平時待在冷氣房，覺得指緣乾澀緊繃時也別忘了擦上「指緣油」，只有當滋潤度足夠，凝膠美甲才能維持更久！

居家維持美甲Tips03：酒精棉片擦拭，增加亮度

美甲師也建議，如果凝膠美甲過了一陣子，表面逐漸失去光澤，可以拿出酒精棉片，稍微擦拭甲面，接著擦上指緣油、慢慢將棉片推開後，就會獲得換然一新的凝膠美甲，這招真的必學，維持亮度到解封後，就可以準備找美甲師報到啦！

同場加映：DIY居家卸甲教學

如果美甲真的快撐不住了，也可以試試居家卸甲，所需材料有指甲銼刀、拋光棒、卸甲棉片、去光水、櫸木棒以及指緣油。先拿出銼刀輕磨光療甲面，這邊要注意不能磨到真甲喲～接著拿出卸甲棉片或化妝棉沾取適量去光水。

將棉片包覆在手指上停留約15分鐘，用繃帶、卸甲棉片緊緊纏住卸除力會更好！掀開棉片後用櫸木棒慢慢推開軟化的凝膠，如果還是無法去除，也可以再重複去光水包覆的動作。

最後，拿出拋光棒將剩餘凝膠清乾淨，擦上指緣油後，加以用指腹按摩吸收，就能回復到原本健康的素甲狀態囉～是不是很簡單呢？快趁著WFH期間也來試試看吧！

文／美人圈 圖／翻攝自OPI、unt官網、pexels.com、IG@gelato_nail

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