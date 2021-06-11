亮・珠寶／2.1億最貴珠寶錶亮相！　寶格麗加碼秀世界第4大尖晶石

▲寶格麗於米蘭發表Magnifica頂級珠寶系列。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

去年一度成為新冠肺炎疫情重災區的義大利，逐步走出陰霾，百年珠寶商寶格麗（BVLGARI）從家鄉羅馬前進時尚重鎮米蘭，發表Magnifica頂級珠寶系列，活動籌備過程中與米蘭市議會密切合作，意在傳遞樂觀精神並展望未來，果然350件作品各個鑲嵌重量級寶石，色彩繽紛，不負「彩寶之王」美名，並創作品牌史上最高價珠寶錶、要價約212,000,000元的Ruby Metamorphosis珠寶錶。

▲模特兒展示寶格麗Magnifica系列鑲嵌世界第四大、131.21克拉帕米爾高原枕形切割尖晶石的IMPERIAL SPINEL項鍊。





▲寶格麗Magnifica系列MEDITERRANEAN QUEEN莫三比克帕拉依巴碧璽項鍊。

寶格麗Magnifica頂級珠寶系列共有350件作品，除了寶石界的「四大天王」鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠，以各形各色彩色寶石為主角的設計也相當精采，焦點是一顆重量排名世界第4、131.24克拉的尖晶石，鑲嵌於IMPERIAL SPINEL祖母綠鑽石項鍊中央；名為MEDITERRANEAN QUEEN項鍊則鑲有5顆總重約500克拉莫三比克帕拉依巴碧璽，純淨色調讓人聯想到義大利薩丁尼亞島周圍地中海清澈海水。

▲寶格麗不負彩寶之王美名，於PRODIGIOUS COLOR項鍊鑲嵌重量級紅碧璽、拓帕石、黃水晶、紫水晶與玫瑰石英。





▲寶格麗RUBY METAMORPHOSIS頂級紅寶石與鑽石項鍊，可轉化成頸鍊、長鍊或將鍊墜單獨拆下作為胸針。

與家鄉羅馬更是寶格麗的美學根基，擅長將知名古蹟的線條融入其中，不忘加入變化巧思，當中RUBY METAMORPHOSIS頂級紅寶石與鑽石項鍊，可轉化成頸鍊、長鍊或將鍊墜單獨拆下作為胸針，另一款SERPENTI METAMORPHOSIS紅碧璽與鑽石項鍊則可將蛇型部分鍊墜取下當胸針；此外，寶格麗創作史上價格最高昂的Ruby Metamorphosis腕錶，面盤隱藏在鑲嵌6.3克拉古董枕形切割莫三比克紅寶石的錶蓋之下，搭配靈感來自日落色彩的長方形切割紅寶石與鑽石編織鍊帶，華麗至極。

▲寶格麗SERPENTI METAMORPHOSIS紅碧璽與鑽石項鍊，蛇型部分鍊墜可單獨拆下當胸針。





▲寶格麗史上最貴珠寶錶系列RUBY METHAMORPHOSIS鑽石與紅寶石頂級神秘珠寶錶，約212,000,000元。



有不同功能或佩戴方式的珠寶，總能輕鬆吸引目光，法國珠寶品牌Boucheron （寶詩龍）上半年度頂級珠寶Histoire de Style, Art Deco系列，即有多款令人驚喜的可轉換珠寶，包括領結造型的Lavalliere Diamants鑽石項鍊，可將領結取下作為領針，項鍊則單獨當頸鍊，共有3種佩戴方式。

▲日本男星町田啟太佩戴Boucheron Lavalliere Diamants鑽石領結，原型是華麗項鍊。（圖／Boucheron提供）

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