新手畫眼影只需「雙色」！掌握3個搭配技巧　輕鬆消除腫泡感

對新手來說，眼影一直是很難上手的地雷！其實眼影只要掌握雙色搭配技巧，簡單的僅利用兩種色彩的眼影就可以畫出高級精緻、搭配度高，且消腫泡的眼妝，一起看看雙色眼影搭配技巧，快利用防疫WFH的期間偷偷練眼妝吧～

雙色眼影搭配技巧：同色系淺色+深色眼影

第一個最容易上手的就是同色系的眼影搭配，利用相同色系的眼影，選擇深、淺兩色畫出眼妝，一般來說眼影盤中相近區塊的顏色都會是相同色系，用相同色系的深淺色更加不突兀、且有消腫泡的效果！

只要眼影是相同色調、就可以畫出深邃感的眼妝，淺色調的眼影可以大面積畫滿整個眼窩、及眼下位置，接著再用深色的眼影加強眼尾部分，眼妝既深邃又自然。

雙色眼影搭配技巧：霧面中間色+珠光重點色眼影

霧面眼影搭配珠光重點色也是很常見的搭配方法，一般眼妝中珠光眼影多用於點綴、範圍不會太大，但是這款眼妝畫法是將珠光作為中店色使用，所以需要畫滿整個眼摺內及下眼瞼，建議珠光色調可以比霧面的底色稍微淺一點、透過亮片帶出光澤感。

配色上建議以珠光色為主，簡單判斷珠光亮片色為冷色、或是暖色調，在搭配同色系的霧面中間底色，先以霧面的中間色調畫在整個眼窩、以及下眼瞼部位，在用稍微亮一點的珠光色調畫在眼摺內及下眼瞼前半段，注意範圍不要超過眼摺、不然會有腫泡感，這款眼妝因為多了波光粼粼感，有種無辜清純的感覺！

雙色眼影搭配技巧：霧面淺色+霧面重點色眼影

不喜歡珠光眼影的人，利用霧面的深、淺色眼影也可以畫出輪廓感眼妝！特別的是這個霧面深淺色的畫法基本上只要都是霧面的色調、區分深淺色都適用，以眼影盤來說、整盤眼影都可以任意搭配，對於顏色上來說會有比較多變化感！先以霧面的淺色調畫滿眼窩，在用霧面的深色畫在眼尾ㄑ字部位，眼妝的完成度更高。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@clio_official、@dasique_official、@rulidia_

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