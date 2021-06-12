迪麗熱巴「高調撞衫」老闆楊冪！互尬美腿再傳不合　網：尷尬了

記者鮑璿安／台北報導

34歲大陸女星楊冪演藝事業亮眼，2014年成立嘉行傳媒公司，眼光精準簽下迪麗熱巴，兩人人氣高升卻屢爆不合傳言。近期迪麗熱巴為慶祝29歲生日，身穿一件率性水晶襯衫拍攝美照，不過卻被發現撞衫「老闆」楊冪，隨即引起熱議。

▲迪麗熱巴身穿台裔美籍設計師Alexander Wang水晶燙鑽襯衫出鏡 。（圖／翻攝自微博）

日前女星迪麗熱巴慶祝29歲生日釋出一系列美照，畫面中她身穿台裔美籍設計師Alexander Wang水晶燙鑽襯衫出鏡，俐落剪裁修飾身材，並以燙鑽效果的條紋勾勒其中，隨著不同角度散發耀眼光澤。迪麗熱巴也隨興坐在地上，以「下身失蹤」的方式搭配迷你短褲，露出一雙白皙美腿，可謂十分銷魂，遊走於帥氣與性感之間電力十足。

▲楊冪4月的私服造型中就穿著同款。（圖／CFP）

而楊冪創立嘉行傳媒簽下迪麗熱巴後，兩人就屢爆不合傳言，此次更被發現撞衫事故，原來是楊冪早在今年（2021年）4月時就已經穿著該套襯衫現身，且低調戴上棒球帽與口罩，唯獨一雙美腿悄悄見客，不過星味依舊強烈，還是一眼就被粉絲認出。此次雙女神撞衫更讓兩人不合傳言再起，引起網友直言：「跟老闆撞衫有點尷尬」、「兩人顏值絕了」、「美女眼光一樣」。

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