7間專櫃美妝「網購優惠」整理！小棕瓶5折、嬌蘭蜂王乳更划算

因為疫情關係，大家都沒辦法出門逛街、只好在網路上瘋狂購物啦！有誰也是在家花更多錢的呢（淚）～許多專櫃美妝保養品牌，也因此推出官方網購通路，甚至祭出眾多網購限定優惠，讓各位女孩在家也能持續補貨！話不多說，快來看看今天整理的「專櫃網購通路優惠」吧~

雅詩蘭黛「MOMO購物網官方旗艦店」新開幕！

雅詩蘭黛首度與電商平台合作，正式推出「雅詩蘭黛 MOMO購物網官方旗艦店」！自6月3日開幕起，每天都會祭出最優惠的明星商品，包括小棕瓶、原生露、無敵霜等超值明星組合！優惠期間刷卡還能享回饋、滿額現折優惠，更有機會能抽瓶一年份小棕瓶～

▲雅詩蘭黛「棕心開幕限定組」6/3開賣。（圖／雅詩蘭黛）

其中最必搶的，就是雅詩蘭黛「棕心開幕限定組」，只要購入小棕瓶30ml，就立刻送4瓶7ml小包裝的小棕瓶，相當於買30ml就送了28ml！另外還加贈小棕眼霜0.5ml、原生露1.5ml。

▲雅詩蘭黛「原生露主打發燒組」6/4開賣，雅詩蘭黛「無敵霜開幕限定組」6/5開賣。（圖／雅詩蘭黛）

還有秒殺預言組「原生露主打發燒組」，買200ml就送150ml，滿滿的350ml原生露讓你肌膚在疫情期間重新充飽電，打造澎、潤、光的無敵素顏肌～另外「無敵霜開幕限定組」則是超狂的買50ml送50ml，直接五折價格、囤貨起來不怕肌斷糧！

▲雅詩蘭黛「棕心好友分享組」6/6開賣。（圖／雅詩蘭黛）

▲雅詩蘭黛「原生露開幕限定組」6/7開賣。（圖／雅詩蘭黛）

有選擇障礙、首次入坑的朋友絕對必搶「小棕瓶全明星組」，只要購入50ml小棕瓶，就送2瓶7ml小包裝小棕瓶、無敵霜5ml、特潤眼部修護霜3ml、特潤超導賦活精萃、5ml微分子肌底原生露櫻花輕盈版15ml！等於買一送6件明星組，超級划算～

▲雅詩蘭黛「小棕瓶全明星組」6/8開賣。（圖／雅詩蘭黛）

資生堂 官方美妝網

資生堂「d program 敏感話題美肌益生系列」，是專為敏弱肌打造的調理處方，添加「酵母萃取美肌益生元」「d program 穩定複合配方」和兩大獨家成分，能夠深度保濕鎖水、平衡肌膚好菌微生態，讓肌膚健康又穩定～

▲d program 敏感話題美肌益生系列化妝水、乳液。（圖／shiseido）

「ELIXIR 彈潤拋光潔顏果膠」組合2種凝膠成份，完整吸附並潔淨老廢角質及多餘皮脂，號稱是「日妞拋光神器」；「ELIXIR 彈潤時控精粹」則富含對抗初老的關鍵成分，能夠修護基底膜、維持肌膚健康！「莉薇特麗 御光奇肌抗皺亮白凝乳(Ⅲ)」有突破性3D抗皺科技，啟動肌膚活力並提升緊緻及亮白度～

▲（左至右）ELIXIR 彈潤時控精粹、莉薇特麗 御光奇肌抗皺亮白凝乳（Ⅲ）、ELIXIR 彈潤拋光潔顏果膠。（圖／shiseido）

「碧麗妃 極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶」添加了集中修復成分「銀杏葉萃取精華」、「紅花萃取精華」，有效調理肌膚因疲憊、外在傷害造成的粗糙及暗沉～還以「皮米滋潤膠囊」將濃密精華液封存肌底！

▲碧麗妃 極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶，12入。（圖／shiseido）

嬌蘭 官網限定優惠組合

嬌蘭特別推出官網限定「蜂王乳防疫禮盒」，免出門就能送禮給好友表達心意～皇家蜂王乳豐潤乾洗手採用蜂王乳修護配方，使肌膚洗後不乾澀；皇家蜂王乳蜂潤護手霜與乾洗手搭配使用也不黏膩、不起屑，深度滋養手部肌膚，還有明星商品「皇家蜂王乳平衡油」，一起在家變美麗！

▲嬌蘭 蜂王乳防疫禮盒。（圖／嬌蘭）

「花草水語防疫香氛禮盒」含全新花草水語淡香水（野漾叢花淡香水/蜜漾晨光淡香水擇一），兩款皆是夏日感十足的清甜花香，彷彿置身於充滿陽光的花園！另外禮盒還有「蜂王乳蜂潤乾洗手」，清潔同時滋潤手部，有效舒緩緊張情緒～

▲嬌蘭 花草水語防疫香氛禮盒。（圖／嬌蘭）

居家辦公需長時間緊盯電腦螢幕，因此眼周保養更是不容忽視！嬌蘭「皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃」堪稱WFH必備神器，蘊含獨家「黑蜂眼部修護科技™」，一抹拉提撫紋，並能有效打擊暗沉與起床後惱人的眼部浮腫～且現在下單皇家蜂王乳冰滴眼萃，即贈蜂王乳超拉提眼霜3ml！

▲嬌蘭 皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃。（圖／嬌蘭）

嬌蘭官網「皇家蜂王乳平衡油組」內含皇家蜂王乳平衡油30ml，皇家蜂王乳蜜露 40ml、皇家蜂王乳平衡油5ml、皇家蜂王乳修護晚霜5ml、恆時微霧純萃粉底液00N 5ml，一次獲得皇家蜂王乳修護三寶，在家輕鬆享受頂級肌膚SPA體驗！

▲嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油組。（圖／嬌蘭）

最後嬌蘭推出限定活動，直接把整座花園、送給沒辦法外出旅遊的你！只要購買花草水語淡香水任一款，就加贈花草水語針管香水3入；購買任兩款即贈花草水語迷你香水，讓宅在家的你也能打造自己專屬的清新花園～

▲嬌蘭 花草水語迷你香水。（圖／嬌蘭）

歐舒丹L'OCCITANE 官網限定優惠

歐舒丹L'OCCITANE在線上官網推出「防疫專區」，6月15日前即享有「凡購入2件液式皂/250g經典皂，即折100元」的限時優惠！還首創「全台店櫃免費宅配服務」，即日起至6月14日撥打至實體門市訂購、不限金額都有免費宅配服務，還有專業諮詢及服務～

▲歐舒丹L'OCCITANE推出全台店櫃免費宅配服務。（圖／L’OCCITANE）

歐舒丹L’OCCITANE「乳油木薰衣草潔手沐浴液式皂」蘊含普羅旺斯薰衣草精華油及乳油木精萃，天然植物皂基不含棕櫚油！成分溫和不刺激，洗手、沐浴都能感受到清爽潔淨、潤澤保濕的膚觸，身心都縈繞在淡雅的新衣草花香中～

▲L’OCCITANE 乳油木薰衣草潔手沐浴液式皂300、500ml，補充包500ml。（圖／L’OCCITANE）

另外還有「馬鞭草乾洗手」，除了69%酒精外、還有具淨化效果的馬鞭草精萃，清潔的同時還能保養肌膚！「居家淨化舒壓噴霧」能有效提振精神、淨化空氣，打造乾淨又舒適的環境～

▲L’OCCITANE 馬鞭草乾洗手，居家淨化舒壓噴霧。（圖／L’OCCITANE）

蘭蔻 官網限定「線上選色x粉底換色服務」

蘭蔻明星底妝「零粉感超持久粉底」被網友譽為最水潤的持久粉底，即使到晚上底妝也絕不會暗沉、始終完美無瑕不脫妝！而蘭蔻官網推出「線上選色」及「粉底換色服務」，讓女孩們就算不出們，也能買到最適合自己的粉底液～

▲蘭蔻官網推出「線上選色」及「粉底換色服務」。（圖／蘭蔻）

另外，即日起購買零粉感超持久粉底系列任兩樣（需含一瓶粉底液），即加贈「口罩不脫妝應援瓶」，內含3支實用刷具、奶茶色防護口罩，利用刷具搭配粉底上妝，打造輕盈無瑕的完美妝容！

▲蘭蔻 零粉感超持久粉底、粉底棒。（圖／蘭蔻）

DIOR「絕對搶眼系列」全新登場

「DIOR摩登單色眼影」一共推出18款繽紛色彩、5種不同妝效，搭配奢華乳霜質地讓眼影更精緻服貼！還有全新的「DIOR搶眼造型眉膠筆」，是DIOR第一支擁有Kabuki眉刷的眉膠筆，能讓眉妝更自然～

▲DIOR絕對搶眼系列 摩登單色眼影。（圖／DIOR）

▲DIOR絕對搶眼系列 搶眼造型眉膠筆。（圖／DIOR）

全新升級的「迪奧絕對搶眼3D睫毛增量底膏」，輕輕一刷就創造3倍濃密感！同步升級的還有《迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏#091防水版》，讓睫毛絕對持久、捲翹～而即日起至6月20日於「DIOR線上旗艦店」消費滿NT$4,500，即可獨家加贈全新「迪奧蔚藍海岸手拿包」乙個（數量有限，贈完為止）！

▲DIOR絕對搶眼系列 3D睫毛增量底膏、飛翹睫毛膏#091 防水版。（圖／DIOR）

Jo Malone「熱帶島嶼花園系列旅行組」官方LINE線上點單

Jo Malone今年3月推出的熱帶島嶼花園系列以渡假天堂夏威夷島嶼上盛開的木槿花為靈感主軸，帶來一系列令人愉悅的香氛！六月再度推出限量糅香組合，包含黃槿花香水、朱槿花芳醇香水、雞蛋花香水，以及熱烈回歸的經典花香橙花香水、杏桃花與蜂蜜香水，五款精緻花香不論單獨使用、還是互相疊擦都能打造出不同的香味靈魂！

▲Jo Malone 熱帶島嶼花園系列旅行組。（圖／Jo Malone）

即日起凡購買任一30ml以上的香水或熱帶島嶼花園旅行組，即贈Jo Malone London英倫特製徽章乙枚！現在在家還能透過官方LINE線上點單，讓品味師協助您宅配服務～

▲Jo Malone 熱帶島嶼花園系列旅行組。（圖／Jo Malone）

文／美人圈

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