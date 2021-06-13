爆款精品運動鞋！VALENTINO特大鉚釘、BALENCIAGA懸空鞋跟帥翻

▲近期熱門精品運動鞋一次看。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

結合時尚與機能的精品運動鞋是不過時的實用單品，近期VALENTINO公開早秋最新男士運動鞋，加入經典鉚釘細節更為亮眼；另外BALENCIAGA也迎來運動鞋最新成員X-Pander，懸空鞋底科技感爆棚，以下《ET FASHION》就整理3款精品運動鞋，男友們絕對要收！

VALENTINO 2021早秋最新男士運動鞋

▲Valentino Garavani Roman Stud以放大的絎縫格紋和特大版鉚釘演繹 。（圖／品牌提供）

VALENTINO將熟悉不過的鉚釘放大呈現，秋季主打的運動鞋Valentino Garavani Roman Stud以放大的絎縫格紋和特大版鉚釘演繹，鉚釘造型以注模技術注入鞋跟和鞋底邊框上，加上搶眼的黑、紅輪廓修飾邊緣，並提供低筒和中筒兩個版本，創造不同風格樣貌。

BALENCIAGA X-PANDER運動鞋

▲BALENCIAGA （巴黎世家）運動鞋系列最新成員X-Pander 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA （巴黎世家）運動鞋系列最新成員X-Pander，首次亮相於夏季21系列，以彈性鞋底的設計組成，採用經典的跑鞋造型，特別將鞋跟安裝在外露的彈性結構上，40釐米足弓懸停在創新型的動態轉軸上方，隨著每一步而延展或收縮，打破過往運動鞋樣貌，最後也點綴上品牌標誌元素「B.」、「X-Pander」，更具收藏價值。



FENDI 2021年夏季 FF Vertigo Capsule 系列鞋款

▲FENDI今年夏季Vertigo系列Flow 運動鞋。（圖／品牌提供）

▲健行涼鞋 。（圖／品牌提供）

FENDI今年夏季Vertigo系列與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman合作，以黃色和淺藍色為主色調，變形的FF Logo增添搶眼細節，鞋款部分則有Flow 運動鞋、極為輕盈的新款 FENDI Force 高筒運動鞋，以及健行涼鞋上都再進化，飾有 FF Vertigo 圖案，豐富夏季日常選擇。

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