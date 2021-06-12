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就得繞著他轉！「公主病」星座Top 5，冠軍「超隱性」讓人猜不出

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▲▼可愛又可恨！「公主病」星座Top 5 。（圖／翻攝自ig）

▲公主病真是令人又愛又恨。（圖／翻攝自IG/dlwlrma、FB/tvN drama，以下同）

編輯/ Lily

不少女生談戀愛都希望被對方捧在手心中呵護，只要另一半不順自己的意思，就想任性發脾氣，彷彿整個世界都得繞著她轉。事實上，戀愛中有這樣「公主病」的人可不少，但是一個願打一個願挨，兩人感情好就好，12星座「公主病」排行Top 5，你也進榜了嗎？

第5名 處女座

完美主義的處女座，其實不需要另一半過多照顧，愛挑剔的他們總是能挑出另一半一堆毛病，有話直說的個性，會讓別人心好累。

▲▼公主病排行Top5（圖／翻攝自FB）

第4名 雙魚座

雙魚總是過度依賴另一半，加上腦中總編織一些不切實際的幻想，本人就像是活在現實中的公主，另一半覺得他可愛又可恨，撒起嬌來很可愛，但獨立性不足。

第3名 牡羊座

牡羊個性直來直往，控制欲也比較強，有時候脾氣一來，喜怒都放在臉上，完全藏不住情緒，這時就喜歡對方哄哄他。

第2名 獅子座

獅子毫無疑問地以自己為中心，期待成為眾人注目的焦點，更想被對方寵成公主樣，當他另一半不容易，不僅要包容大小姐脾氣，還要時時稱讚他。

第1名 天秤座

在別人眼中總是好好小姐的天秤，在另一半面前不想隱藏，他就是自帶氣場的女王，他不僅對自我要求高，對另一半期望更高，天秤很難妥協，當他的另一半要多多忍讓。

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關鍵字：

公主病, 星座排行榜

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