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YSL出腋下包了！Rosé背上瞬間生火　這顆PRADA經典手袋強勢攻佔IG

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記者王則絲／綜合報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé身為SAINT LAURENT品牌大使，想當然已搶先背上新一季手袋，SAINT LAURENT 2021春夏推出全新「LE 5 À 7」系列，宣布大舉加入復古腋下包行列；而近日暴風式洗版女星們IG的包款，還有PRADA復刻推出的經典「Galleria」系列，包括惠利、華莎、徐玄、Tiffany、容祖兒、金晨⋯⋯都背上，強勢攻佔版面。

▲YSL腋下包、PRADA Galleria包 。（圖／品牌提供）

▲Rosé背上YSL新款腋下包立馬生火。（圖／品牌提供）

Rosé不只是國際女團BLACKPINK團員，個人IG更擁有超過四千萬粉絲，社群影響力超強大，且身負SAINT LAURENT全球大使之任，早先於畫報拍攝工作中，Rosé就背上了SAINT LAURENT本季全新「LE 5 À 7」系列手袋，復古簡約的Hobo包型，搭上YSL金屬飾帶，率性外型立馬給粉絲燒了一把火，緊接著日本女星木村光希、藝人李沐也都現身示範。

▲YSL腋下包、PRADA Galleria包 。（圖／品牌提供）

▲YSL腋下包、PRADA Galleria包 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT「LE 5 À 7」系列。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

「LE 5 À 7」系列名稱取自法文的「HAPPY HOUR」之意，採用腋下包的形式呈現，汲取70年代的曲線廓形，透過中間招牌的YSL金屬標誌飾帶開包，無法完全關閉的袋口則顯現了慵懶率性的態度，散發品牌專屬的性感魅力，共帶來光滑小牛皮、鱷魚壓紋、啞光蟒蛇皮三種材質，如今YSL也終於加入了腋下包的行列。

▲YSL腋下包、PRADA Galleria包 。（圖／品牌提供）

▲近期PRADA「Galleria」系列手袋暴風式洗版女星IG。（圖／翻攝自惠利、華莎IG）

除此之外，近期在IG上暴風式席捲而來的PRADA「Galleria」系列手袋也備受關注，經典「Galleria」包型自2007年誕生至今已十多年，以米蘭艾曼紐二世迴廊旗艦店命名，聽起來就很氣派，俐落直線型輪廓搭配圓弧提把，包身共由83個零件組成，挑戰精密手工藝技術，採用代表性Saffiano皮革加上斜紋熱壓打造而成，加上標誌三角LOGO，雋永風格也難怪歷久彌新。

▲YSL腋下包、PRADA Galleria包 。（圖／品牌提供）

▲YSL腋下包、PRADA Galleria包 。（圖／品牌提供）

▲PRADA「Galleria」系列手袋。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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關鍵字：

SAINT LAURENT, YSL, Rose, Rosé, 腋下包, PRADA, Galleria

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