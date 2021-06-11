「世界地圖」樂高史上最大！內建專屬音樂　待在家就能到處旅遊

編輯／Emily 圖／翻攝自lego.com、louisvuitton.com

最近閒暇時間不能往外跑，宅在家很無聊，就用樂高來殺時間吧！LEGO旗下主打馬賽克藝術的LEGO® Art系列，推出了一款史上最大的「世界地圖」樂高，能用各種顏色的小零件，打造出具有個人特色的地圖，還能用積木大頭針標示去過的地點，並搭配專屬音樂。

LEGO® Art系列的「世界地圖」成品寬104公分、高65公分，是有史以來尺寸最大的樂高盒組，裡面包含11695 塊零件、40塊畫布壁飾板、積木外框和吊掛零件等等。有三種獨特的地圖組合任你挑選，白色的陸地板塊可以隨意移動，周圍則圍繞用繽紛零件拼出的鮮艷海洋，最後再結合個人風格與創意，就能拼砌出專屬於你的地圖。

「世界地圖」樂高裡面附了積木大頭針，讓你能在地圖上做標示，記錄下旅行足跡，或標出未來想造訪的地點。

另外，也有QR碼可以掃描，會聽到讓人身歷其境的配樂，邊玩邊有聽覺享受，就算待在家也能探索世界。這款樂高非常具有挑戰性，是適合大人的玩具，也可以和家人、好友一起玩。

除了樂高，拼圖也是打發時間的好東西，先前Louis Vuitton就有推出一款「Scott拼圖」，上面的圖案是2021夏季系列的全新水彩設計Monogram，拼出來的成品美得像一幅水彩畫，外層盒子以Monogram卡紙和樹脂玻璃製作，再加上牛皮拉片和Monogram壓花圖案，整體精緻度破表。

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