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徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

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▲▼ 徐若瑄Tiffany 。（圖／公關照）

▲徐若瑄火辣造型搭配Tiffany珠寶作品宣傳最新單曲。（圖／Tiffany提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

徐若瑄發布最新單曲《甩》，搖滾味的造型也跟著曝光，她穿超低胸露肚紅色小可愛，以及亮面褲與寬大徽章外套，搭配Tiffany HardWear項鍊與Tiffany T1系列戒指，展現時髦帥氣的風格，而她的「事業線」與勤練有成的「川」字肌也若隱若現，果然是辣媽代表人物。

▲▼ 徐若瑄Tiffany 。（圖／公關照）

▲徐若瑄的搖滾造型，川字腹肌若隱若現。
 

徐若瑄因2015年因孕期安胎臥床五個月後肌肉萎縮，為了恢復肌力，從此養成重訓的習慣，她強調增肌減脂很重要，即使因為疫情宅在家，她也呼籲大眾在家要維持健身好習慣，她透露上回返台工2個月，曾做了8次腹肌Rock、每周3次重訓與5次跑步，還加上168輕斷食與戒澱粉，才能維持火辣曲線，也在新單曲《甩》中展現美好狀態。

▲▼ 徐若瑄Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，630,000元。

▲▼ 徐若瑄Tiffany 。（圖／公關照）

▲徐若瑄同時搭配Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，452,000元。
 

此次為凸顯又酷又辣風格，徐若瑄混搭Alexander McQueen與Isabel Marant服裝、穿上Giuseppe Zanotti鞋，首飾則出自Tiffany中性風格的設計，包括疊戴HardWear系列18K金鍊結項鍊、垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊創造層次感，同時戴上多個T1系列戒指吸睛。

▲▼ 徐若瑄Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ 徐若瑄Tiffany 。（圖／公關照）

▲徐若瑄佩戴Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指（左）201,000元，18K金窄版戒指35,000元。

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關鍵字：

徐若瑄, Tiffany

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