IU這樣穿太美了！韓星都愛上「棒球帽＋洋裝」穿搭術　只需掌握一關鍵

記者王則絲／綜合報導

熱熱的夏天就讓人想套上一件美美的洋裝出外踏青，像是IU近期於IG上貼出的穿搭照中，便身穿極顯白的大紅色細肩洋裝，搭配一頂棒球帽；朴敏英早先也穿著碎花洋裝、頭戴果汁橘色棒球帽，嘗試類似造型。像這種「棒球帽＋洋裝」的穿搭方式已在女星、韓妞之間流行起來，以下一起把搭配關鍵學起來，疫情後就這樣穿！

▲IU穿著韓牌AND YOU紅裙與棒球帽。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）



現在正值防疫期間，外出僅止於必要的採買，讓大家都少了好好打扮的機會，買了漂亮的新衣服卻不能穿，對於愛美的少女們來說是不是有些煩悶呢？不用太心急，今天就來參考韓女星們的「棒球帽＋洋裝」穿搭術，混搭優美氣質與街頭運動風，希望夏天結束前有機會穿出門。

▲朴敏英（左）配戴Études的嫩橘色棒球帽，（右）最新貼文中頭上則是換戴CELINE的C字母棒球帽。（圖／翻攝自IG@rachel_mypark）



從IU穿著紅裙搭配黑色棒球帽的造型、朴敏英以白底碎花洋裝襯托橘帽亮點，再看到秀英近日的黃色碎花裙與深海軍藍色棒球帽，可以發現女星「棒球帽＋洋裝」的穿搭造型，都遵循著「撞色搭配」這個關鍵在走，讓帽子與身上的洋裝互相對比，記憶點更高，且更能帶出夏日的跳躍活力感。女星們所戴的帽款也可成為大家的帽球帽推薦清單，準備好所需的單品，等疫情結束後穿上去踏青、拍美照。

▲秀英則是以黃色碎花洋裝搭配New era經典棒球帽，形成搶眼對比。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）



▲韓妞們也紛紛愛上了「棒球帽＋洋裝」的搭配法。（圖／翻攝自IG）



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