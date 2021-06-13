「鹹蛋黃」變甜點神好吃！包進可麗露、起司蛋糕　獨特滋味太誘人

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自ifuntuan.com

端午節吃粽子，裡面包的鹹蛋黃是一大亮點，而鹹蛋黃除了做鹹食，變成甜點也一樣美味，這裡就精選了6樣超人氣「鹹蛋黃點心」，讓你今年端午節可以換換不一樣的新風味，不只自己買來吃，拿來送禮也別具心意。

1.Petit Forest Pâtisserie六入鹹蛋黃可麗露

有著焦糖脆殼的可麗露，裡面居然也能包鹹蛋黃！這款選用小農新鮮傳統紅土鴨蛋，以萊姆酒浸漬，再包入甜點中，一口咬下能品嚐到酥脆外皮，以及混合酒香、濃郁香草甜奶醬與蛋黃鹹味的獨特內餡。

2.ChizUP! Baby金秋鹹蛋黃起司

古法製作的紅土鹹蛋黃，打碎後拌入經典奶油乳酪中，製作出有著香滑濃郁、鹹甜口感的起司蛋糕，能品嚐到混合東、西方的絕佳風味。

3.灆橙甜點 金瓜鹹蛋黃乳酪蛋糕

這款甜點選用台灣小農南瓜搭配金沙鹹蛋黃，製作出小尺寸的乳酪蛋糕，再搭配巧克力餅乾塔、巧克力香堤，打造鹹甜交融的口感，在端午節享用能感受到幸福。

4.Sheryl's Recipe芋頭厚達克瓦茲端午禮盒

Sheryl's Recipe芋頭厚達克瓦茲端午禮盒一次帶來三種美味，裡面有芋頭鹹蛋黃流心、芋頭鹹蛋黃方塊酥和芋頭布丁，濃濃芋泥與鹹蛋黃是絕配，加上法式甜點達克瓦茲的軟綿口感更療癒。

5.珠寶盒法式點心坊 鹹蛋黃烏豆沙巴斯克

這款甜點結合台式傳統與法式優雅，在具有法國西南巴斯克風味的特色餅皮中，夾入鹹蛋黃與烏豆沙，一嚐就能感受法國發酵奶油餅與鹹蛋黃的香氣，讓人難忘。以上甜點都能在Pinkoi官網購買。

6.阿洸師 鹹蛋黃馬卡龍

馬卡龍是著名的法式甜點，當內餡變成鹹蛋黃、杏仁糕與烏豆沙，能品嚐到甜中帶鹹的新奇滋味，讓你有吃了蛋黃酥的錯覺，口感令人驚艷。

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