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朋友心情差？專家教5個有效安慰法，「我比你還慘」千萬別說

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▲▼專家教5個有效安慰法。（圖／Unsplash）

▲安慰人也有學問，懂得陪伴聆聽很重要。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

疫情延燒，不少人防疫在家上班，工作家庭瑣事兩頭燒，心情可說盪到谷底。身邊的人若是心情不好，要怎麼安慰才能立刻見效呢？這裡教導你5種有效安慰方式，下次不妨試試看！

#反向同理心

如果是你遇到相同狀況時，你會希望別人如何安慰自己，或是最不想聽到別人怎麼說呢？像是我知道在家悶著焦慮無聊，晚上來視訊聊天吧！或是等我忙完就打給你，讓朋友覺得自己值得這樣被對待。

▲▼專家教5個有效安慰法。（圖／Unsplash）

#告訴對方你願意傾聽

當對方告訴你自己心情不好，通常都是希望你能傾聽陪伴，先靜靜傾聽比你說別難過更有效，你可以說如果你願意聊，我會陪著你，或是雖然我不太會說安慰人的話，但是很開心你找我傾訴。

#不要比慘

前面說到了同理心，若是朋友和你抱怨他的狀況多慘多慘，千萬不要對他說：拜託！我比你還慘好不好，這句話說了不僅不中聽，還會讓朋友覺得失落，你可以這樣說：我懂你，你現在心裡一定很難受。

▲▼專家教5個有效安慰法。（圖／Unsplash）

#不要隨便給建議

除了耐心傾聽外，除了朋友主動問你「該怎麼做？」否則就先別主動給建議，可以慢慢引導他走出情緒，而不是教他該怎麼做。

#身旁靜靜陪伴

很多人心情不好，不會向外求助，反而會希望一個人靜一靜，這時最好的關心就是在旁邊不說話，等他解開心結之後，再轉移目標和他聊聊別的，這樣他會很感激你的。

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關鍵字：

安慰, 陪伴, 低潮

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