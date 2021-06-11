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病毒在衣服上可活2天！　進家門後先做「防疫3步驟」

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▲▼房子,房租,鑰匙,房客,回家,租屋。（示意圖／pixabay）

▲疫情嚴峻，出門回家後先進行3步驟，避免帶進病毒。（圖／Pexels、pakutaso）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情嚴峻，確診案例已深入社區，雖然大部分民眾已經在家上班，實行居家避疫，但有時難免還是要外出採買、接快遞等等，根據國外研究，新冠病毒可以在紙張、銅製錢幣存活3至4小時、還能在衣服表面存活2天，塑膠製品表面甚至可以活3天，家醫科醫師建議外出後回家先做3件事，減少病毒帶入居家空間的機率。

一進門先消毒雙手
在外面即使相當小心，難免會觸碰到門把、按鈕等小地方，建議在住家玄關先擺放一瓶酒精，進門時立即先消毒手部，消毒完後的手再觸碰門把家門關上，且定期要用酒精定期消毒進門後，首先會觸碰的區域，包括酒精瓶、手把或觸摸到的地方。

玄關,風水,居家,市內設計 。（圖／pixabay）

▲在玄關處設置酒精，先消毒雙手再碰其他物品。

用酒精擦拭手機
現代人手機不離身，外出時還要進行實聯措施，手機絕對會拿出來使用，即使回家雙手洗乾淨，一碰到手機還是會被污染，所以每次回家後要用酒精沾衛生紙，擦拭手機外殼與螢幕，此外包括悠遊卡、鑰匙或錢包等，只要能消毒的材質，最好都要消毒一次。

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲手機一定要每天消毒，用衛生紙沾酒精擦拭。

換下外出服避免接觸
病毒在衣服上可以存活一段時間，所以回家後務必要換下外出的衣服，穿上家居服，換下的衣服最好直接放到特定的洗衣籃，並避免跟其他乾淨的衣服接觸，如果不能天天洗衣，可以將衣服反向，不要讓可能沾染病毒的外側再碰到其他物品，若是外套等不能常洗的單品，最好掛在室外陽台通風良好處，或用酒精噴一下。 

▲▼居家隔離,檢疫,匡列,新冠肺炎,台灣防疫,防疫知識,運動,瑜珈,免疫力。（圖／Pexels）

▲回家後先換上家居服，並隔開外出服避免其他物品接觸。

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