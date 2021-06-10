風・Luxury／寶格麗專屬程式訂製陀飛輪錶　寶石、材質任選

▲寶格麗Octo Roma Naturalia 腕錶以三種不同版本亮相，（右起）黑色縞瑪瑙、青金石和孔雀石。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

精品品牌與數位科技結合是必然趨勢，寶格麗（BVLGARI）日前於米蘭發表的Octo Roma Naturalia 陀飛輪腕錶，分別有黑色縞瑪瑙、青金石和孔雀石，若收藏家希望選擇喜愛配色、訂製專屬款式，只要透過品牌全新平板專用應用程式「Maestria」便能圓夢，目前僅限開放訂製Octo Roma Naturalia 腕錶，並僅只於寶格麗精品店和頂級珠寶暨複雜腕錶活動使用，未來將逐步延伸至其他系列。

▲寶格麗Octo Roma Naturalia Malachite陀飛輪腕錶孔雀石款，3,770,000元。



全新的Octo Roma Naturalia系列腕錶，藉由彩色寶石展現大自然之美，寶格麗從原礦挑選、切割到拋光，耗時兩個月的過程均以手工處理再進行組裝，製錶師必須小心翼翼將寶石小薄片鑲嵌於鏤空零件之間與時標，讓陀飛輪錶透出寶石的美麗色彩。

▲寶格麗Octo Roma Naturalia Onyx陀飛輪腕錶縞瑪瑙款，2,610,000元。



首波亮相的Octo Roma Naturalia腕錶，共有黑色縞瑪瑙、青金石和孔雀石3種款式，收藏家若想訂製專屬錶款，可與寶格麗銷售顧問一同登入「Maestria」程式，從寶石挑選、錶殼材質、錶殼鑲嵌和錶底蓋鐫刻均可依個人喜好挑選，系統將針對每一個訂製環節，提供設計概覽與產品細節以供檢視，送出訂單後，製錶過程的重要進度品牌亦會附上細節向訂製者說明。

▲積家Reverso腕錶提供特殊鐫刻服務。（圖／翻攝積家官網）





▲積家Reverso腕錶亦有彩繪訂製服務。（圖／翻攝積家IG）



不少名錶品牌為收藏家提供訂製服務，多以裝飾工藝為主，積家（Jaeger-LeCoultre）錶歡慶90周年的Reverso翻轉錶系列，則提供裝飾工藝訂製服務，不僅可於錶背銘刻文字、圖像，亦可選擇重要意義的圖片進行琺瑯彩繪；寶鉑（Blancpain）還有極稀有的春宮錶訂製，款款都是獨一無二。

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